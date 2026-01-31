貨輪變運毒船！陽明海運「環明輪」船長涉走私價值數億海洛因收押禁見

陽明海運旗下貨輪「環明輪」被查獲運毒，台籍尤姓船長遭聲押禁見。示意圖，非當事船隻（記者黃佳琳攝）

全球前10大海運公司的陽明海運，旗下貨輪「環明輪」29日深夜停泊高雄港，高雄關登船查驗時，意外在船艙內查獲15公斤海洛因毒品，數量驚人，黑市價格初估高達數億元，震撼航運與緝毒圈。經追查，發現是台籍尤姓船長與國際毒梟合作，目前「環明輪」已離開高雄港，但尤姓船長昨晚已被雄檢向法院聲押禁見獲准。

據悉，「環明輪」於本月25日凌晨自越南海防港啟航，原定航程為經停香港後返回台灣高雄港，不過實際航行卻臨時變更路線，直接跳過香港，改為自越南直航高雄，並於29日深夜進港。海關人員於高雄港登船查驗時，在船艙內發現數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，不僅包裝完整、純度極高，還包含以油紙袋分裝的散裝海洛因與白色粉末狀毒品，數量之多，讓查緝人員直呼罕見。

緝毒人員進一步追查發現，涉案尤姓船長接掌「環明輪」僅14天，疑與東南亞跨國走私集團接觸。外傳貨輪停靠越南海防港期間，毒品疑由當地伙食供應商夾藏於菜籃及補給物資中運上船，一度曾遭越南海關察覺並爆發衝突，但最後以私菸行賄方式，順利買通越南當地海關人員，才讓毒品隨船離境。

檢調研判，尤姓船長臨時變更航線，疑與船上夾帶毒品、企圖降低走私風險有關，尤姓船長訊後也被依毒品罪向向法院聲押禁見。

專案小組透露，過去犯下海上運毒多為老舊雜貨輪，像陽明海運這樣國際知名的海運公司涉案實屬罕見，將持續追查是否涉及航運內部管理疏失，確保是否有其他人員或更大規模的跨國運毒網絡牽連其中。

陽明海運：船員主動通報

針對所屬環明輪船長涉走私數億元「雙獅牌」海洛因遭查獲一事，陽明海運指出，是船員主動通報，因本案涉及當事人法律責任釐清，調查中案件不予評論。據了解，環明輪為國輪，船員多為台灣籍。

