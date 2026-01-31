黃偉哲率團 台南農特產、普濟殿燈籠前進日本福岡「台灣祭」

台南市長黃偉哲率團赴「台灣祭in福岡2026」推廣。（台南市政府提供）

台南市長黃偉哲今日率團前往日本福岡天神商圈「台灣祭in福岡2026」活動，今年特別推出以「台南農特產」為主題的台灣祭，搭配普濟殿燈籠布置出充滿農曆年節的熱鬧氛圍，並推出台南限定小吃及農漁特產品。

主辦單位「台灣祭執行委員會」長期於日本各大城市舉辦台灣祭，2026年以「台南」為主題，融入台南農特產等元素，推出台南食材製成的美味料理，還有充滿年節氣氛的普濟殿燈籠，活動將一路舉辦至2月23日，預計吸引約15萬人次入場。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲表示，很感謝主辦單位特別以台南為主題策劃此活動，很榮幸台南食材與文化獲得直接向現場朋友們介紹的機會，大力宣傳台南是台灣的美食之都，推薦民眾品嘗台南虱目魚鬆的肉燥飯，及台南出產的農漁特產品，如綠園牧場的愛文芒果丁；還有台南伴手禮，如貝加貳鳳梨酥。加上不容錯過的蝦仁飯、擔仔麵、芒果冰等特色小吃料理。

黃偉哲歡迎大家到台南市農業局攤位試吃各式農漁加工品，並親自在會場發放試吃品，受到熱烈歡迎，短短幾分鐘上千份試吃品就被索取一空。黃偉哲也預告等到3月，也可以有新鮮熱帶水果，如鳳梨等提供給大家。

活動會場也可以吃到台南擔仔麵等小吃美食。（台南市政府提供）

台南市長黃偉哲在會場介紹虱目魚鬆肉燥飯。（台南市政府提供）

台南市長黃偉哲發送試吃品給現場民眾。（台南市政府提供）

「台灣祭in福岡2026」展示台南普濟殿燈籠。（台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法