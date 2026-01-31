越靠近習近平越危險？ 余茂春看「張又俠落馬」：獨裁者必清洗親信

圖為中共中央軍委副主席張又俠（中）與何衛東（左）於2023年宣誓就職的畫面。余茂春指出，儘管兩人表現出絕對忠誠，最終仍難逃習近平的清洗名單，顯示獨裁體制下「沒有人是安全的」。（法新社資料照）

中共軍方近期傳出高層人事震盪，連習近平的長期盟友、中央軍委副主席張又俠也證實遭到調查。對此，美國哈德遜研究所中國中心主任、前國務院中國政策顧問余茂春在《華盛頓郵報》投書指出，這類整肅並非單一事件，而是共產獨裁體制運作下的必然結果。他分析，在習近平的體制下，「絕對忠誠」根本無法被驗證，導致掌握軍權的親信，反而成為最高危的整肅對象。

習近平複製史達林式恐懼

余茂春在文中分析，近期關於張又俠遭整肅的傳聞，反映了共產體制無法解決的根本矛盾。從蘇聯的史達林到中共的毛澤東，再到現在的習近平，獨裁者面臨同樣的問題：權力越集中，對「背叛」的恐懼就越深。

請繼續往下閱讀...

文章舉例，史達林曾處決紅軍指揮官圖哈切夫斯基（Mikhail Tukhachevsk），毛澤東則逼走了接班人林彪。余茂春認為，這些歷史顯示，將領被清洗往往不是因為無能，反而是因為他們「太有能力」且「太靠近權力核心」，從而引發最高領導人的猜忌。

針對張又俠身為習近平同鄉與世交的特殊身分，余茂春在文中推論，若連他也難逃整肅，這顯示習近平在清洗了火箭軍與裝備發展部後，可能認為單靠「反腐」已不足以整肅異己，轉而動用共產黨最致命的指控：「勾結外國勢力的叛國罪」。

余茂春更在投書中引述報告稱，張又俠可能面臨向美國洩漏核武機密的指控。 他認為，這項指控對習近平而言具有政治上的便利性，因為能將權力鬥爭包裝成「抵禦外侮」，從而合理化對親密盟友的開刀。

軍委副主席成高危職缺

余茂春統計，自1949年以來，中共已有9位軍委副主席遭到清洗。在習近平任內，從郭伯雄、徐才厚，到近期的何衛東、苗華（海軍上將），高層將領落馬名單持續擴大。

文章分析指出，獨裁者必須依賴親信掌控軍隊，但親信手中的權力又成為獨裁者眼中的威脅。余茂春總結，這種猜忌的惡性循環一旦啟動，生存就不再取決於功績，而取決於能否在獨裁者的恐懼雷達中「保持隱形」。隨著張又俠傳出遭調查，顯示體制內的不安全感可能已達到新高點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法