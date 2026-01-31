為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    X負責人爆料！中國政府局勢不穩時 就會散播大量色情內容洗版

    2026/01/31 14:19 即時新聞／綜合報導
    每逢政治局勢不穩，中國政府便會利用大量色情資訊「洗版」搜尋結果。社群媒體示意圖。（路透）

    每逢政治局勢不穩，中國政府便會利用大量色情資訊「洗版」搜尋結果。社群媒體示意圖。（路透）

    即便中國不允許使用海外社群平台，但不少中國公民還是會「翻牆」使用，其中 X 平台（前推特）就擁有大量中國海內外使用者。而中國政府似乎也深知此事的影響。X 負責人畢爾（Nikita Bier）昨（30）日發文指出，每當發生政治動盪時，中國政府會在X等平台、網站灌入大量色情內容「洗版」，避免公民獲取即時資訊。

    畢爾昨日在X上發文爆料，每逢政治局勢不穩，中國政府便會利用大量色情資訊「洗版」搜尋結果，藉此阻斷公民獲取第一手真實資訊。他指出，這一直是一個難以解決的問題， X 團隊已掌握情況並正積極應對中。

    據查，上述「洗版」手段，可能是中國政府動用大量機器人帳號，發布大量色情內容，並標註與近期政治事件有關的大量標籤（Hashtag）。舉例來說，當抗議或動盪發生時，中國公民會在 X 上搜尋武漢、上海、白紙運動等關鍵字，而政府就會讓這些關鍵字搜尋結果，出現大量的色情內容，讓真正的影片、訊息被擠到很後面。

    這將導致中國公民搜尋到這些色情影像後，被內容吸引注意力，忘了要查的資訊；或是因為視覺感官受到衝擊或感到厭惡，放棄滑動頁面尋找真相。

    畢爾爆料貼文引發熱議，網友紛紛留言表示：「聽起來很有用」、「是高品質的色情片嗎」、「中共的創意真強」、「這是為什麼我前幾天搜尋『北京』，跑出女子清涼照的原因？」

    旅義華僑作家李穎對此指出，X 是中國民眾挑戰中國政府網路審查、了解中國真正在發生的事情最重要的平台之一，他衷心感謝 X 為了促進中國言論自由而做出的努力。

