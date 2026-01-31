為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普：伊朗將尋求達成協議 避免美國軍事打擊

    2026/01/31 14:22 編譯孫宇青／綜合報導
    德黑蘭市中心的大型反美宣傳看板。（歐新社）

    德黑蘭市中心的大型反美宣傳看板。（歐新社）

    美國對伊朗的軍事行動如箭在弦，德黑蘭當局警告飛彈庫永遠不會成為談判籌碼，但美國總統川普30日預測，德黑蘭將尋求透過談判達成協議，而不是面臨美國的軍事攻擊。

    《法新社》報導，川普在橢圓形辦公室告訴記者：「我可以這麼說，他們（德黑蘭）確實想達成協議」，並證實他已為伊朗核武和彈道飛彈計畫的談判設定最後期限，「我們現在有一支龐大的艦隊，或者叫什麼都行，正駛向伊朗，希望我們能達成協議，如果達成協議，那很好，如果沒達成協議，我們就看看會發生什麼事」。

    川普援引伊朗停止處決抗議者的決定，作為德黑蘭準備談判的證據。此前，人權組織表示，伊朗鎮壓抗議活動已導致超過6000人喪生。

    美國在中東地區的盟友擔心，美國對伊朗的任何打擊都可能造成不穩定和經濟混亂。一位與川普政府保持聯繫的波斯灣地區高階官員表示，美國對其計畫嚴加保密，「我們希望無論發生什麼事，都能帶來穩定。伊朗人做正確的事就能實現這一目標，我們希望如此」。

    與此同時，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）在莫斯科會見俄羅斯總統普廷，會談細節尚未公布，但莫斯科已表示願意在華府和德黑蘭之間進行調解。

    伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）30日表示，如果談判在平等的基礎上進行，德黑蘭「準備開始談判」，但他強調，伊朗的防禦和彈道飛彈能力絕不會成為談判的籌碼，並補充說，伊朗沒有計畫與美國官員會面討論重啟談判。

    美國新聞網站Axios報導，華府官員表示，任何協議都必須包括限制伊朗長程飛彈庫的數量、從伊朗移除濃縮鈾，以及禁止獨立進行濃縮鈾活動。

    然而安卡拉伊朗研究中心（IRAM）主任阿法坎（Serhan Afacan）表示，試圖將核協議與其他問題掛鉤「幾乎不可能」，「目前，彈道飛彈計畫仍然是一條紅線，因為它是伊朗防禦體系的核心」。

    針對美國軍事威脅，德黑蘭警告，將立即對美國基地、船艦及其盟友（尤其是以色列）發動飛彈攻擊。伊朗國防委員會主席夏卡尼（Ali Shamkhani）30日表示：「我們不會將對抗範圍侷限於海上，我們已為更廣泛、更複雜的局面做好準備。」

    土耳其外交部長土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）在伊斯坦堡與伊朗外長阿拉奇舉行的聯合記者會上表示，以色列正在推動美國攻擊伊朗，並敦促華府「不要讓這種情況發生」。

    伊朗指責美國和以色列煽動去年12月底因經濟不滿而爆發的抗議活動，這些抗議活動在1月8日和9日達到頂峰。伊朗指責兩國煽動「恐怖主義行動」，將和平示威演變為動亂。總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（HRANA）表示，已確認示威活動中有6563人死亡，其中包括6170名示威者和124名兒童。實際死亡人數可能遠高於此，估計高達數萬人。

    德黑蘭公布的示威活動死亡人數超過3000人，但稱其中大多數是安全部隊成員或被「暴徒」殺害的旁觀者。

