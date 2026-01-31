為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「藍白分 」？ 柯文哲：目前合作態勢沒有改變

    2026/01/31 14:15 記者李文馨／台北報導
    民眾黨前主席柯文哲近日拋出「藍白分」一詞，引發藍營基層焦慮。（記者塗建榮攝）

    民眾黨前主席柯文哲近日拋出「藍白分」一詞，引發藍營基層焦慮。（記者塗建榮攝）

    民眾黨前主席柯文哲近日拋出「藍白分」一詞，引發藍營基層焦慮。柯文哲今天受訪說明，藍白合是賴清德造成的，第一天就把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到後來兩個黨就合在一起了，不是這樣嗎？所以他倒覺得，「目前藍白合作的態勢沒有改，大戰略沒有改變。」

    柯文哲29日表示，「藍白分」可以彼此分工合作，至於有無可能從「分工合作」變「分手」？柯文哲笑回，世界上什麼事都有可能，就他現階段的感覺，藍營朋友們每個都很玻璃心、綠營每個見獵心喜，但藍白合就是總統賴清德造成的，把民眾黨、國民黨綁在一起打，打到最後兩個就只好合作。

    柯文哲今天上午在南門市場受訪時解釋，藍白合是賴清德造成的，第一天就把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到後來兩個黨就合在一起了，不是這樣嗎？所以他倒覺得「目前藍白合作的態勢沒有改，大戰略沒有改變。」

    對於國民黨主席鄭麗文稱柯文哲坐牢太久，難免有一些負面經驗。柯文哲說，鄭麗文要怎麼說是她的自由，但對他來講，在監獄中沒有空間的自由，卻有時間的自由，可以想很多事情，「沒有什麼心理創傷啦」，他也發現自己出來後，旁邊人都比他創傷更嚴重，他反而是最沒有創傷的。

    至於未來是否替藍營候選人站台，柯文哲說，今年民眾黨還是會提出很多候選人，當然以民眾黨的為主，行有餘力才會做其他的。民眾黨跟2022比較起來，今年的候選人大幅增加很多，且小黨資源也不夠，就變成聲量比較高的有更多的任務跑全台，但行有餘力都互相幫忙。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播