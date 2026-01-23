張惇涵拜會白營遞黃國昌報告稱「可帶出去看」 網笑：當場洗臉

行政院秘書長張惇涵。（資料照）

民眾黨主席黃國昌19日在立院外交及國防委員會會議中，將機密資料攜出會議室，引發爭議。行政院秘書長張惇涵今（23）天上午偕同中選會被提名人拜會民眾黨團。拜會尾聲，張惇涵拿出一份報告交給黃國昌，「它不是密件，可以帶出去看！」影片曝光後，網友紛紛表示：「當場洗臉！」、「高級酸，笑死！」

張惇涵今天偕被提名為中選會主委的台灣民意教育基金會董事長游盈隆等7位中選會被提名人拜會民眾黨團，行程將結束之際，張惇涵拿出一份報告親手交給黃國昌，並表示：「真的是報告！」他補充：「也請黃國昌總召放心，它不是密件，可以帶出去看！」

黃國昌則面帶微笑，將文件交給民眾黨立法院黨團主任陳智菡。陳智菡表示，樂見行政院跟政府機關，把公開的資訊盡量的公開給所有的民眾，以做到公民的參與，如果有很多資料的話，也在此向秘書長陳情，台灣民眾黨團經常跟行政院調資料，結果回應都是「恕難辦理」。她說，今天很高興能收到該份報告，未來也期待民眾黨團依法提出申請的索資，也都能夠公開透明。

影片曝光後，網友紛紛表示：「噹的好響亮」、「這打臉打的讓黃國昌的臉更腫」、「有夠酸」、「高級酸」、「當場洗臉」、「洗洗臉洗好洗滿」、「不用計秒數的盡量看」。

