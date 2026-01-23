抓到人了！蕭美琴遭跟監險釀車禍 捷克逮捕「中國間諜記者」

副總統蕭美琴。（美聯社）

副總統蕭美琴2024年上任前出訪捷克期間，座車遭到中國人員尾隨，甚至傳出對方策劃衝撞行為，險些釀成車禍。根據捷克媒體報導，警方已於上週六拘捕一名涉嫌為中國情報機構工作的記者，並首次使用該國新法「為外國勢力從事未經授權的活動」罪名將他起訴。

綜合捷克媒體報導，該名被起訴的中國記者是中共官方媒體《光明日報》駐布拉格男記者楊一鳴（Yang Yiming），他持有捷克外交部頒發的記者證，並已經在捷克工作多年，曾採訪捷克和斯洛伐克政界人士，安全部門指控他試圖從這些人身上蒐集資訊。

目前警方指出，案件已進入刑事程序，其他細節不便透露。不過在記者被捕前，捷克軍事情報局局長巴爾托夫斯基（Petr Bartovský）才公開證實，2024年蕭美琴訪問布拉格時，中方曾計畫進行「示威性的對抗」，讓人將兩起案件連結。部分媒體認為這名記者可能參與了情資蒐集或環境監控。

警方發言人表示，這名記者是第一個根據「為外國勢力從事未經授權的活動」條款被起訴的人，該法於去年2月生效。

報導指出，未經授權為外國勢力從事活動，基本刑罰為5年監禁，戰爭狀態下最高可判處15年監禁。該規定適用於為外國或外國組織工作，「意圖威脅或損害捷克共和國的憲法秩序、主權、領土完整、國防或安全」的人員。

