日本眾議院開議即解散 2/8舉行大選

日本首相高市早苗。（路透）

日本首相高市早苗今天在眾議院召開一般國會當天解散國會，這是自1990年海部俊樹內閣以來，睽違36年國會再度於1月解散。高市將在隨後召開臨時內閣會議，正式決定眾議院選舉日程為「27日公告、2月8日投開票」。朝野各黨正加緊準備，迎接嚴冬中的短期決戰。

從解散到2月8日投開票僅有16天，將成為戰後最短的選戰期間。高市將此次眾議院選舉的目標設定為執政聯盟取得過半數（233席）。執政黨將與立憲民主黨、公明黨新成立的新黨「中道改革連合」等在野黨，在短期決戰中正面交鋒。

請繼續往下閱讀...

目前各政黨已陸續公布提名名單，累計自民黨297人、日本維新會87人、中道改革連合227人、參政黨143人、國民民主黨46人，至27日選舉公告之前，人數應該還會再有變動。

依日本憲法第7條規定，在內閣的建議與承認之下，天皇所行使的國事行為之一包括「解散眾議院」。因此，解散的實質決定權掌握在內閣手中，眾議院解散被視為「首相的專權事項」，也常被形容為當任首相手中的「傳家寶刀」。

高市在今天上午的內閣會議中提出解散議案，並由閣僚在為解散文件上簽名。下午1點召開的眾議院全體會議中，再由眾議院議長額賀福志郎宣讀德仁天皇簽名的解散詔書，並在眾人高喊「萬歲」的呼聲中宣布解散。

對於解散理由，高市早苗在19日的記者會上表示，這是為了就自民黨與日本維新會的聯合政權架構，以及「責任型積極財政」等可能造成國論分裂的大膽政策，直接向國民請示裁決。高市表示，希望由國民直接做出判斷，是否願意把國家經營託付給她，或是交給野田佳彥首相、齊藤鐵夫首相，她並將這次的眾院大選定位為「由自己開創未來的選舉」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法