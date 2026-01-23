徒手攀登101！霍諾德練習畫面曝 網頭皮發麻：看得都腳軟

網友分享霍諾德試爬101畫面。（@cookout_birdie授權使用）

自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於明天（24日）挑戰攀登台北101大樓，並透過Netflix進行全球直播。有網友在Threads上分享拍到他「試爬」畫面，讓其他人看了直呼：「看到腳軟了！」

粉專「山料理」近日在Threads上分享霍諾德試爬101大樓的影片，可見他正試著爬上鑲嵌在大樓的雲紋裝飾節點，雖然他在影片中看起來游刃有餘，但旁觀者看了不免心驚，粉專也說，「希望週六天氣無雨、平安順利！」

影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言：「真的很希望他挑戰當天還是有防護」、「好可怕，一格就1個人高！到底要抓哪？」、「真的太可怕了....一格大概有170公分？至少160公分的高度吧？到底怎麼攀爬上去的」。

但也有網友表示：「酋長岩他都挑戰成功了，這個對他輕輕鬆鬆啦，而且他已經不知道練習幾次了，就祝福他挑戰順利成功吧」、「訪談的時候他說101還在他的舒適圈XD。」

