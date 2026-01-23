拜會民眾黨團送「不在籍投票」意見書 張惇涵酸黃國昌：不是密件可帶出去看

行政院秘書長張惇涵將書面報告遞交時，嘲諷日前攜出國防部機密資料的黃國昌，「這不是密件，可以帶出去看。」（擷取自民眾黨團直播）

民眾黨立法院黨團本會期推動不在籍投票專法，行政院秘書長張惇涵今天陪同7位中選會被提名人拜會時表示，中選會去年曾收集各地方選委會的意見，其中特別提到民眾黨團總召黃國昌將參選的新北市，其選委會認為有執行很大困難、不可行；他在拜會尾聲將意見書提供給黨團時，也嘲諷日前攜出國防部機密資料的黃國昌，「這不是密件，可以帶出去看。」

民眾黨團去年12月將黨團版的「不在籍投票法」草案從委員會抽出並逕付二讀，草案規定，不在籍投票是採用移轉投票或至指定場所投票方式，適用對象為設籍於中華民國自由地區、依法具有投票權、公投權者，均得申請不在籍投票；適用範圍則包含總統、副總統、中央與地方公職人員選舉及罷免，以及全國性公民投票。

請繼續往下閱讀...

張惇涵今天拜會民眾黨團時表示，民眾黨團提出「不在籍投票」立法，下週一也有安排公聽會，中選會去年曾發函給22個縣市選委會，請地方選委會就不在籍投票、公投綁大選等議題提供書面意見，中選會已整理成書面報告，提供給民眾黨團參考，希望在審議相關法案的時候，能夠更充分、更理性的討論。

張惇涵特別提到，黃國昌想要參選新北市長，而新北市選委會已經明確回覆，「在現行狀況之下，不在籍投票是有很大困難，甚至是不可行。」他說，中選會代理主委吳容輝先前也示警，年底九合一大選有高達8896種選票，希望人事同意權能順利通過，讓中選會恢復正常運作。

拜會尾聲，張惇涵將書面報告遞交給黃國昌時強調，「真的是報告，那也請黃國昌總召、主席放心。它不是密件。可以帶出去看。」黨團主任陳智菡則反擊，在野樂見行政院、政府機關把更多資訊公開給所有民眾，因為過去向行政院調資料，結果都卡在部會首長手上。

對於張惇涵在拜會過程提到新北市選委會對不在籍投票表達執行困難，黃國昌於會後聯訪記者會上回應，「我必須要說啦，我只能夠尊重。」現在的執政黨做不到，不代表別人做不到，他話講到這邊應該算蠻清楚的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法