李貞秀尚未放棄中國籍 黃國昌批陸委會：搞不清法律急著政治放話

中配李貞秀2月將遞補民眾黨不分區立委。（資料照）

中配李貞秀預計於2月遞補民眾黨不分區立委。陸委會副主委、發言人梁文傑昨表示，各主管機關尚未接獲李放棄中華人民共和國國籍的任何證明文件。民眾黨主席、黨團總召黃國昌今天表示，如果有些事情連自己都還搞不太清楚，就急著對外面做政治放話或攻擊，「堂堂的陸委會，搞得好像民進黨的側翼，真的蠻令人遺憾的。」

梁文傑昨在陸委會記者會表示，各個主管機關沒有接獲李貞秀有放棄中華人民共和國國籍的任何證明文件。「國籍法」第20條規定，就任一年之內必須放棄，該怎麼做就按照國籍法規定。內政部長劉世芳日前也曾說明，我國國民如具外國國籍者，應於就職前辦理放棄外國國籍，並於1年內完成喪失該國國籍及取得證明文件，內政部會提醒立法院，根據規定在就職一年內須放棄其他國籍。

行政院秘書長張惇涵今天上午陪同7位中選會被提名人拜會立法院民眾黨團，黃國昌於會後接受聯訪時表示，「相關的法律怎麼規定，就怎麼執行。」陸委會作為行政機關，依法行政應該是最基本的要求，如果有些事情連自己都還搞不太清楚，就急著對外面做政治放話或攻擊，「堂堂的陸委會，搞得好像民進黨的側翼，真的蠻令人遺憾的。」

根據台灣民眾黨2024年提出的不分區立委名單，在6名立委下月請辭後，後續預計由前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、中配新住民李貞秀遞補，在立院下一會期成為新任民眾黨立委。

