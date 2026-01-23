為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    總預算被擋卓揆喊辯論！藍提案只辯新興預算 立院逕付二讀

    2026/01/23 11:41 記者林欣漢／台北報導
    今年度中央政府總預算案被藍白卡關至今未審，行政院長卓榮泰下戰帖要與立法院辯論，藍白則提議電視公開辯論，國民黨團今日於立法院會提案，就總預算中「新興資本支出及新增計畫部分」，於電視台舉行三場全國轉播的辯論會，由「國民黨三長VS行政院三長」方式進行。院會依黨團共識，此案逕付二讀並交付協商。

    國民黨團提案指出，有鑑於行政院既不執行又不副署立法院三讀通過的法律案，拒絕依法編列以生命捍衛國家的志願役軍人加薪及警消退休金替代率提高之預算，以致立法院無法審查未依法編列的115年度中央政府總預算案，然立法院將具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫預算同意行政院先行動支，以免影響國計民生。

    提案表示，卓榮泰無心且無能治國，卻長於政治操弄，罔顧行政院對立法院負責，須受全國最高民意的國會監督之憲政義務，居然逕自喊話要求立法院辯論預算，卻又迅即龜縮反悔，根本是角色錯亂，混淆監督制衡憲政體制，實自曝其短，貽笑大方。

    提案指出，政府「依法」編列預算，「依法」施政，是人民賦予執政者的義務，然賴卓選前是「人民公僕」，執政後變慣老闆，國會議員為民喉舌，監督政府施政與預算編列是否合理、合法，更是憲法賦予的天賦。

    提案表示，國民黨團正式回應卓榮泰的辯論邀約，接受「歡迎來戰、電視辯論」戰帖，建請院會作成決議：「針對中央政府總預算案中，攸關重大民生之新興資本支出及新興計畫之部分，於電視台舉行三場全國轉播的辯論會，由『國民黨三長VS行政院三長』方式進行。呼籲卓榮泰勿言而無信，出爾反爾，不要學總統賴清德沒出席（沒出息）彈劾案，反錯失向全民說明機會，讓全體國人清楚明白預算爭議之處、接受全民的檢視、裁判。是否有當？請公決案。」

