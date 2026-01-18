為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中天主播涉犯共諜案遭羈押 藍議員稱「質疑民進黨代價」挨轟！

    2026/01/18 18:49 即時新聞／綜合報導
    中天記者林宸佑。（資料照）

    綽號「馬德」的中天記者林宸佑，因涉嫌利用國軍提供軍事情報給中國，近日被橋頭地檢署依違反國安法、貪污治罪條例等罪羈押禁見，藍白紛紛跳出來護航。國民黨桃園市議員詹江村還怒斥，稱這就是質疑民進黨的代價，結果反遭網友砲轟。

    中天新聞台記者兼主播林宸佑，被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准，消息曝光後引發社會熱議。藍白又開始狂洗「綠色恐怖」，反對民進黨的人都會被抓起來，聲稱言論自由、新聞自由正在被民進黨政府打壓。

    詹江村昨天（17日）也在臉書發文，「好可怕，中天記者被收押禁見！橋頭地檢署以違反國安法將中天記者馬德收押禁見，這是質疑民進黨的代價嗎？黨說你違反國安法，你就違反國安法！」

    底下有不少網友看不下去，痛批「抓的好，犯法就該如此，事證都掌握了還質疑？」、「是在可怕啥？當共諜被羈押很正常吧，這個議員怎麼了？一堆投共的當然會怕」、「台灣最大的敵人不是中國，是住在台灣的藍白走狗」、「跟他做的事情有關係，跟他是不是記者沒關係！ 詹先生不要搞混」、「其實腦子是很好用的器官，但有人卻把腸子當腦子用」、「記者拍攝國軍的資訊然後賣給中共，然後你們幫他洗白，這裡一堆同路人讓人看到傻眼」、「這樣還可以護航？叫藍白立委通過只要是藍白信眾犯法無罪啦！」

