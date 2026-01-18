為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    卓榮泰跨部會研商土方之亂 拍板GPS雙軌並行、擴增量能簡化流程

    2026/01/18 19:39 記者李文馨／台北報導
    國土署元旦起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報。（資料照）

    因應「土方之亂」，行政院長卓榮泰16日邀集環境部、交通部、經濟部、內政部等部會研商解方，國土管理署透過新聞稿表示，會中確認從擴增去化量能、簡化土方運送流程，及中央、地方GPS雙軌並行共3項策略推動，共同落實土石方管理政策，確保產業運作穩定。

    國土署表示，為加速「擴增營建剩餘土石方最終去處與臨時暫置量能」，跨部會將持續與地方政府溝通合作，於北、中、南擇定合法、合適場址，提升土石方暫存量能。尤其，考量雙北地區土地尋覓不易，將在台北港提供土地供雙北市土方暫置。

    國土署說明，台中市、台南市、高雄市目前皆已找到合適場址，彰化縣及嘉義縣則持續積極溝通。此外，交通部、經濟部及環境部也將加速填海造陸計畫的推動，並繼續盤點可行場址，擴增收容與暫置空間。

    在「簡化運送與處理流程」方面，國土署說，內政部將修正營建剩餘土石方處理方案，並請地方政府修正自治條例或訂定相關管理規定，推動有價土石方等可利用的土石方，可直接從營建工地交易至砂石場的簡化處理機制，環境部也將加速研議快篩機制，以提高收容量能與進場作業。

    在「GPS雙軌並行」部分，國土署統計，截至16日為止，全國裝機總申請量為5788輛，裝機中799輛，已有4989輛可上路，加計環境部環保車機砂石專用車1832輛，共有6821輛可立即清運土石方，請尚未裝設GPS的業者盡速向內政部申請裝置及審驗，鼓勵業者儘速完成裝機。

    國土署表示，內政部與環境部已研議整合環保車機及土石方車機，並考量部分縣市已自建GPS系統，目前將兼採內政部及環境部GPS系統，與地方政府自建GPS系統雙軌並行機制，讓清運車輛服務更具彈性。

    國土署最後提到，請地方政府可利用內政部提供的公有土地清冊、協調國營事業土地或閒置工業區暫置土方，並成立公有土資場或調度中心，提供長期合法的土方去處。

