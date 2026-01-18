為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北市大樓內辦市集驚傳一氧化碳中毒 疏散200人13人送醫

    2026/01/18 17:58 記者姚岳宏／台北報導
    北市一處大樓舉辦市集活動驚傳集體一氧化碳中毒，消防局救護員將身體不適民眾送醫。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市松山區南京東路四段一棟大樓，今日下午傳出集體一氧化碳中毒事件，當時現場正舉辦年貨市集試吃活動，疑似因在室內不通風處、使用發電機及卡式爐，導致廢氣無法排出，台北市消防局獲報出動救援，共疏散200人，並將出現不適症狀的13名民眾送醫，其中最小的是1名9歲女童，所幸意識均清醒。

    北市消防局表示，今日下午3時5分接獲報案，指南京東路四段「兆基文教大樓」內有民眾身體不適，消防局出動10輛消防車、14輛救護車及56名救援人員趕赴現場，指揮官初步調查，現場為某創意行銷公司舉辦的年貨大街試吃活動，活動方於室內密閉空間使用發電機與卡式爐，造成一氧化碳濃度過高。

    據指出，共造成13人（4男9女，年齡介於9歲至74歲）出現不適症狀，分別送往國醫、台安、松山三總、馬偕、國泰、北醫及仁愛等多家醫院治療。消防人員隨即展開強制通風，並於5時12分確認現場一氧化碳數值降至0ppm。

    消防局呼籲，室內空間若需煮食務必保持高度通風，以免發生一氧化碳中毒意外，目前北市府相關單位如商業處、產發局已介入調查活動方是否違反相關安全法規。

