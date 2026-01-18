為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    竹山座談憶921返鄉救人 温世政：為南投爭取更多健保經費

    2026/01/18 18:30 記者陳鳳麗／南投報導
    民進黨南投縣長參選人温世政說自己是政治素人，優點是沒有派系，不求名利，全力幫鄉親做事。（記者陳鳳麗攝）

    民進黨提名南投縣長參選人温世政，下午到竹山鎮與鄉親會面座談，提及921大地震正在服兵役，返鄉救人，為幫家鄉又多當1年兵；他強調，自己是「政治素人」，沒有派系，可全力為鄉親做事，因知道中央總預算1年有1兆用在健保，顯示政府照顧國人健康的用心，未來會為南投縣努力爭取更多的健保經費。

    温世政下午到縣議員陳玉鈴服務處，首次公開與竹山鄉親見面、座談，他的叔叔、姑姑也趕來力挺。温世政自我介紹時提到921大地震發生，當時服役被派往南投縣救人，不斷搶救被壓在瓦礫堆中的鄉親，他和助手全身是血，只希望多救回幾條生命；而因為想幫家鄉救災和重建，還多留軍中1年，退役後才北上找工作。

    温世政表示，自己被稱為「政治素人」，要與選舉經驗豐富的現任縣長許淑華對戰，的確很辛苦，但這樣的背景也有優點，那就是沒有派系，不求名利，只要全心為鄉親做事就好；至於對地方還不熟悉，會用雙腳勤走，相信勤能補拙。而他對該局選戰抱持平常心，不管結果如何，都會留在家鄉奉獻心力。

    温世政也說，民進黨執政其實很用心，但不會花俏宣傳，像他因有處理到健保的事，知道中央總預算1年3兆元，照顧國人健康的健保預算就占1兆元，因此國防特別預算8年編1.25兆真的不多，而未來會努力爭取健保經費能多一點比例用在南投縣。

    今天與温世政座談的鄉親，有人建議將廢併的國中小校園，規劃為銀髮村或老人活動中心；也有建議温不要再像前面的民進黨政治人物，做很多事卻不會吹噓宣傳，要會做事也要會美化宣傳。

