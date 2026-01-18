為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    投資美國讓台灣變廢島？ 詹江村稱台美關稅將加快兩岸統一遭砲轟

    2026/01/18 17:22 即時新聞／綜合報導
    國民黨桃園市議員詹江村。（資料照）

    國民黨桃園市議員詹江村。（資料照）

    台美關稅談判近日拍板，台灣對等關稅調降為15％且不疊加，還有「232條款」最優惠待遇，但藍白卻跳腳稱拿5000億美元投資美國換取15％關稅是「掏空台灣」，指責政府浪費人民納稅錢。國民黨桃園市議員詹江村還稱，川普政府想拿下台灣整個半導體供應鏈，這樣一來台灣就會變成一座「廢島」，看來「兩岸很快就要統一」，遭大批網友砲轟。

    詹江村昨天（17日）在臉書發文，「兩岸快就要統一，川普正為中國大陸做準備。美國商務部長盧克尼森受媒體採訪說，台灣對美國有二個承諾，一個是台積電7.9兆台幣（2500億美金）的投資，另一個是半導體產業鏈7.9兆台幣（2500億美金）的投資。川普要拿下我們的整個供應鏈，讓美國能夠自給自足，要求台灣必須妥協，否則就給予100%的關稅。」

    「當全世界最重要的產業鏈遷往美國，將來解放軍統一台灣的時候，美國就不需要冒風險，跟中國大陸打仗。台灣沒有半導體產業鏈，形同一個廢島，對世界就不再那麼重要，這時候誰還會在意台灣是否被統一？高市早苗嗎？不，高市早苗現在被習近平嚇的連吭聲都不敢。當台灣半導體產業鏈移轉差不多的時候，這些民進黨的高官，卸任後可以舉家遷往美國享福，台灣人呢？開始過著中國大陸領導的生活吧！」

    網友紛紛砲轟、嘲諷，「邏輯錯亂，顛三倒四」、「那你這樣講也蠻奇怪的，難道要等台積電被中國接管，然後美國對台灣發動戰爭，死更多人？納稅給你當薪水不是讓你一直造謠的耶」、「所以你會怎麽做，說來聽聽啊」、「留友看，奇文共享」、「能這樣解讀也是很厲害，只可惜世界上笨蛋太多，這麼扯的話還是有人信」、「這不就是你們夢寐以求的？在那邊吵屁吵」、「最想被統一的不是國民黨嗎？有夠錯亂欸」、「又在幻想了，可憐」。

