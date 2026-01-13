為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨高雄市長初選揭曉 賴瑞隆勝出將對戰柯志恩

    2026/01/13 11:31 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委邱議瑩（左起）、賴瑞隆、林岱樺、許智傑角逐2026高雄市長提名，初選民調結果今天揭曉。（資料照、本報合成）

    民進黨立委邱議瑩（左起）、賴瑞隆、林岱樺、許智傑角逐2026高雄市長提名，初選民調結果今天揭曉。（資料照、本報合成）

    民進黨2026年高雄市長初選結果今天（13日）揭曉，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺與國民黨對手柯志恩進行對比式民調，最終由賴瑞隆勝出，與邱議瑩差距不到1個百分點。民進黨預計於本月21日中執會正式通過提名。

    民進黨台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調於12日至17日展開，昨經抽籤決定高雄市打頭陣，12日晚間6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200份有效樣本數。民進黨中央部今天上午邀各陣營參與開封，揭曉民調結果。

    根據民進黨公布的民調成績，賴瑞隆對陣柯志恩為55.9995%對24.8995%，排名第一；邱議瑩對柯志恩為55.3807%對24.6652%，排名第二；許智傑對柯志恩為51.9022%對25.1411%，排名第三；林岱樺對上柯志恩則為50.5986%對21.7547%，排名第四。

    民進黨預計於1月21日召開中執會，正式通過2026年高雄市長提名名單。

    賴瑞隆現年52歲，出生於彰化縣大村鄉。他曾擔任多年國會助理，並於高雄市政府歷練十年，先後出任海洋局局長、新聞局局長等職，2015年轉戰國會後已蟬聯三屆立委，是本次高雄市長初選參選人中最年輕的一位，展現民進黨幕僚世代的接班氣勢。

    相關新聞請見

    賴瑞隆勝選 向市民提「三個優先」承諾

    民進黨高雄市長初選賴瑞隆勝出 林岱樺表態全力支持

    民調不到1％落敗 邱議瑩：未來會繼續為高雄努力

    初選失利 許智傑:民進黨會團結一致守住高雄

    將對決賴瑞隆 柯志恩：資源比不過新潮流 比人氣我能達到最好勝利

    賴瑞隆驚險勝出高市長初選 新系最後時刻團隊戰力成關鍵

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播