民進黨高雄市長初選揭曉 賴瑞隆勝出將對戰柯志恩

民進黨2026年高雄市長初選結果今天（13日）揭曉，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺與國民黨對手柯志恩進行對比式民調，最終由賴瑞隆勝出，與邱議瑩差距不到1個百分點。民進黨預計於本月21日中執會正式通過提名。

民進黨台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調於12日至17日展開，昨經抽籤決定高雄市打頭陣，12日晚間6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200份有效樣本數。民進黨中央部今天上午邀各陣營參與開封，揭曉民調結果。

根據民進黨公布的民調成績，賴瑞隆對陣柯志恩為55.9995%對24.8995%，排名第一；邱議瑩對柯志恩為55.3807%對24.6652%，排名第二；許智傑對柯志恩為51.9022%對25.1411%，排名第三；林岱樺對上柯志恩則為50.5986%對21.7547%，排名第四。

民進黨預計於1月21日召開中執會，正式通過2026年高雄市長提名名單。

賴瑞隆現年52歲，出生於彰化縣大村鄉。他曾擔任多年國會助理，並於高雄市政府歷練十年，先後出任海洋局局長、新聞局局長等職，2015年轉戰國會後已蟬聯三屆立委，是本次高雄市長初選參選人中最年輕的一位，展現民進黨幕僚世代的接班氣勢。

