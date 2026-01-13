為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民調不到1％落敗 邱議瑩：未來會繼續為高雄努力

    2026/01/13 12:34 記者葛祐豪／高雄報導
    邱議瑩強調未來會繼續為高雄努力。（記者葛祐豪翻攝）

    民進黨今（13）早公布高雄市長初選民調，立委賴瑞隆民調最高，邱議瑩以些微差距落敗，許智傑第三、林岱樺第四；對此，邱議瑩恭喜賴瑞隆，也感謝許智傑、林岱樺兩位優秀同志，強調未來她會繼續為高雄努力。

    根據民進黨公布的2026高雄市初選民調，該民調由民進黨中央、山水民調公司、典通民調公司執行，而3執行單位平均結果，若由賴瑞隆對上柯志恩，賴為55.9995%、柯為24.8995％；邱議瑩對上柯志恩，邱為55.3807%、柯為24.6652%，若由許智傑對上柯志恩，許為51.9022%、柯為25.1411%；林岱樺挑戰柯志恩，林為50.5986%、柯為21.7547%。

    對此，邱議瑩恭喜賴瑞隆，也感謝許智傑、林岱樺兩位優秀的同志，「我們以理念與政見良性競爭，共同展現台灣民主最珍貴、也最值得守護的風範。未來，我會繼續為高雄努力!」

    地方人士表示，民進黨高雄市長初選這一役，邱議瑩的起步最晚，但黨內的人和與跨派系整合能力，加上團隊作戰、電視政見會上的好口條，一度後來居上，後期形成「賴邱對決」局面。但邱議瑩過往在國會的剽悍形象，讓她在藍營支持者心中的仇恨值最高，由於民進黨是採全民調，對她較不利。

