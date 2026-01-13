為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    賴瑞隆勝選 向市民提「三個優先」承諾

    2026/01/13 12:27 記者葛祐豪／高雄報導
    賴瑞隆勝選後受訪，向市民提出「三個優先」承諾。（記者李惠洲攝）

    民進黨高雄市長初選結果今（13日）揭曉，由立委賴瑞隆驚險勝出，他受訪時強調「謙卑承擔，團結高雄」，向市民提出「三個優先」承諾。

    初選結果出爐後，賴瑞隆隨即在服務處受訪，他感謝每一位高雄市民的託付，及所有戰友的一路相挺。這份支持，是對延續高雄光榮的期盼，也是高雄人對這座偉大城市的驕傲與熱愛。

    「事實上，初選只是階段任務，沒有個人勝負，大家都是為了高雄全力以赴，這段過程讓我們更進步，而我們也深知，團結才能守住高雄，團結才能延續光榮」。

    賴說，四位兄弟姊妹之間是隊友，是同一支高雄隊，真正要一起面對的，是新時代來臨之際的產業轉型、人口結構改變，以及城市財源受損等嚴峻挑戰，「謙卑傾聽、凝聚團結，是我不變的承諾」，他會用最真誠、虛心的態度與大家攜手前行，高雄前進的力量，來自一群人共同的方向，一起守護，才能讓城市持續發光。

    他強調，過去20年，他最敬重的謝長廷、陳菊、陳其邁三位市長，以遠見及承擔，為高雄奠定長遠的發展和格局；他深知，高雄正處於關鍵時刻，接棒陳其邁市長的責任重大，誓言帶領高雄邁向嶄新黃金10年的展望。

    賴瑞隆向市民提出「三個優先」承諾：包括第一，首要任務就是「團結團結團結」，團結所有的力量；第二，2026年要共同守住高雄，延續城市引以為傲的光榮；第三，要讓高雄成為無分黨派、不同世代都能共融，百業齊發、區域均衡、市民安居樂業的國際級幸福城市。

    面對接下來的挑戰，賴瑞隆說，他依然真誠無畏、初心不變。因為他對這片土地有愛，也對栽培他的市民有責任，更對一生深愛的高雄還有許多願景，「我會全力以赴，用理念熱情凝聚所有人，以專業穩健推進，承擔起高雄的未來」。

    賴瑞隆表示，從明天起將強化高雄隊，在全新的崗位就定位，守護高雄的信念絕不會停歇，「我依舊是那個菜市場的小胖子、那個不畏困難的運動員，也是始終以城市使命為己任、捍衛人民權益的從政者」、「繼續工作工作工作」，2026年一定能守住高雄，共創美好未來家園。

    立委賴瑞隆將代表民進黨，角逐高雄市長寶座。（記者李惠洲攝）

