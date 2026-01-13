北北基桃TPASS撐到6月 中區2.8萬通勤族憂2月斷炊

中部2.8萬通勤族TPASS再延續。（圖：市府提供）

中央政府總預算持續卡關，恐讓TPASS月票斷炊，中部地區雖宣布政策延到1月底，眼看下個月將至，不少通勤族準備購買2月的TPASS月票，能否續行尚無下文；北北基桃昨（13日）已開會代墊經費到5、6月，讓通勤族續用TPASS月票，中區2.8萬TPASS通勤族關切若斷炊每月交通費立刻翻倍，盼2月也能續行；台中市交通局長葉昭甫說，盼中央能給地方「同意墊代」公文，讓地方有所依據延續政策。

中央政府總預算持續卡關，各區TPASS月票陷斷炊危機，各地1月的TPASS月票均先以墊付方式因應，眼看1月過半，不少通勤族準備購買下個月的通勤月票，相關補助不明，讓通勤族陷焦慮。

以台中境內TPASS月票為例，結合公車加捷運，TPASS月票只要299元，若沒有TPASS月票，光搭捷運來回一趟要花50元，只要搭15天就要750元，通勤費至少翻倍，期待政策能延續。

北北基桃昨日已先開會因應，達成共識先以代墊方式撐到6月，台中TPASS月票上路兩年多來，截至目前熱賣超過87萬張，平均每月約2.8萬人購買，台中是否跟進引起通勤族關注。

葉昭甫指出，TPASS月票廣受好評，中部包括台鐵及台中捷運的運量均明顯成長，中彰投苗有先開會達成政策不中斷共識，1月先以現行經費延續到1月底，讓民眾使用公共運輸的權益不受影響。

至於2月起是否繼續推行，因包括南投、彰化及苗栗今年度總預算還未定，另也希望中央給地方更明確訊息，尤其須中央先發函同意地方先代墊相關經費，以利後續預算歸墊。

葉昭甫說，台中TPASS月票中央約年補助1.3億，台中自付約1.4到1.5億，台中市今年度總預算已通過，相關預支應無虞，但尚須等中央公文及外縣市預算進度，目前每日跟中部其他縣市密切連繫，會儘快確認中央預算等相關進度後因應。

葉昭甫指出，盼中央先行文同意TPASS預算墊付。（記者蘇孟娟攝）

