為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北北基桃TPASS撐到6月 中區2.8萬通勤族憂2月斷炊

    2026/01/13 11:37 記者蘇孟娟／台中報導
    中部2.8萬通勤族TPASS再延續。（圖：市府提供）

    中部2.8萬通勤族TPASS再延續。（圖：市府提供）

    中央政府總預算持續卡關，恐讓TPASS月票斷炊，中部地區雖宣布政策延到1月底，眼看下個月將至，不少通勤族準備購買2月的TPASS月票，能否續行尚無下文；北北基桃昨（13日）已開會代墊經費到5、6月，讓通勤族續用TPASS月票，中區2.8萬TPASS通勤族關切若斷炊每月交通費立刻翻倍，盼2月也能續行；台中市交通局長葉昭甫說，盼中央能給地方「同意墊代」公文，讓地方有所依據延續政策。

    中央政府總預算持續卡關，各區TPASS月票陷斷炊危機，各地1月的TPASS月票均先以墊付方式因應，眼看1月過半，不少通勤族準備購買下個月的通勤月票，相關補助不明，讓通勤族陷焦慮。

    以台中境內TPASS月票為例，結合公車加捷運，TPASS月票只要299元，若沒有TPASS月票，光搭捷運來回一趟要花50元，只要搭15天就要750元，通勤費至少翻倍，期待政策能延續。

    北北基桃昨日已先開會因應，達成共識先以代墊方式撐到6月，台中TPASS月票上路兩年多來，截至目前熱賣超過87萬張，平均每月約2.8萬人購買，台中是否跟進引起通勤族關注。

    葉昭甫指出，TPASS月票廣受好評，中部包括台鐵及台中捷運的運量均明顯成長，中彰投苗有先開會達成政策不中斷共識，1月先以現行經費延續到1月底，讓民眾使用公共運輸的權益不受影響。

    至於2月起是否繼續推行，因包括南投、彰化及苗栗今年度總預算還未定，另也希望中央給地方更明確訊息，尤其須中央先發函同意地方先代墊相關經費，以利後續預算歸墊。

    葉昭甫說，台中TPASS月票中央約年補助1.3億，台中自付約1.4到1.5億，台中市今年度總預算已通過，相關預支應無虞，但尚須等中央公文及外縣市預算進度，目前每日跟中部其他縣市密切連繫，會儘快確認中央預算等相關進度後因應。

    葉昭甫指出，盼中央先行文同意TPASS預算墊付。（記者蘇孟娟攝）

    葉昭甫指出，盼中央先行文同意TPASS預算墊付。（記者蘇孟娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播