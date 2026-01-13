賴瑞隆驚險勝出高市長初選 新系最後時刻團隊戰力成關鍵

團隊戰力是賴瑞隆最後勝出關鍵之一。（賴瑞隆團隊提供）

因小二生校園事件備受考驗的立委賴瑞隆，黨內初選驚險勝出，除個人穩重特質獲青睞，新系（菊系）最後階段展現的強大團隊戰力也是關鍵。

賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺在地方經營各有一片天，卻都僅只於區域，缺乏過往綠營政治大咖的人氣與魅力，以至於初選期間各家民調多顯示，沒有一位擁有絕對領先優勢。

鑑於上一回市長黨內初選廝殺過於激烈引發的後遺症，這回各陣營相對克制，加上高雄大家長陳其邁數度喊話，4位參選人鮮少出現攻訐砲火，整體過程堪稱平和。

4立委各自努力下，彼此聲量差距始終不大，但賴瑞隆與邱議瑩逐漸走在領先群，只是相關數據顯示多在誤差範圍內；期間邱議瑩一度陷入美濃大峽谷、大樹光電案等爭事件，賴瑞隆隨後也碰上就讀小二的兒子與同學衝突事件，兩人聲勢各有不同程度的衝擊。

政見會後，4陣營開始比照大選模式展開陸戰，總動員深入街頭巷尾、以最近距離爭取鄉親支持；而陸戰需要組織、打的是團體戰力，獲湧言會相挺的邱議瑩與新系（菊系）全力奧援的賴瑞隆，逐漸佔有優勢。

最終，代表新系的賴瑞隆艱辛勝出，也間接展現新系在高雄耕耘許久的基層實力，在以派系共主姿態的陳其邁主政6年下，仍維持相當能量，但接下來大選的整合，還有一段路要走。

