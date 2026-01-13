為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨高雄市長初選賴瑞隆勝出 林岱樺表態全力支持

    2026/01/13 12:05 記者洪臣宏／高雄報導
    民進黨高雄市長初選結果出爐，林岱樺表態支持黨提名候選人。（林岱樺服務處提供）

    民進黨高雄市長初選結果出爐，林岱樺表態支持黨提名候選人。（林岱樺服務處提供）

    民進黨高雄市長黨內初選民調結果今（13）日開封公布，由立法委員賴瑞隆勝出，落敗的林岱樺表示將全力支持黨的提名人，團結對外、打贏2026，讓高雄持續前進。

    林岱樺感謝支持者、志工與工作夥伴一路陪伴，強調初選結果不改服務高雄的初心與承諾。

    她表示，「參與初選，就要尊重制度、遵從黨的規則；只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項。」她將以同樣態度面對結果，並以具體行動協助整合。

    對於後續整隊工作，林岱樺強調，將盡速致電並拜會獲提名同志，提供這段期間累積的民意回饋與政策資料，在需要之處站上第一線協助，並呼籲支持者把心放在一起、把力量放在一起，「高雄不能輸，民進黨也不能分裂，市民期待的是更好的產業、更好的照顧、更好的城市治理，不是內耗。」

    在政策推動上，林岱樺指出，她仍將以立委身分持續替高雄爭取建設與資源，並把政見會提出的方向帶進立法院與中央決策體系，協助高雄在產業升級、城市安全韌性與照顧政策上持續深化，讓年輕人更敢在高雄追夢、讓長輩更安心、讓家庭更有依靠。

    林岱樺表示，選舉或有遺憾，但遺憾不該成為怨懟，「我輸的只是一次初選，不會輸掉服務高雄的初心」，她也再次呼籲各界團結支持黨提名人，共同守住高雄、讓高雄更好。

