將對決賴瑞隆 柯志恩：資源比不過新潮流 比人氣我能達到最好勝利

國民黨高雄市長參選人柯志恩今在立院受訪，回應民進黨高雄市長初選結果。（記者陳逸寬攝）

民進黨今天公佈高雄市長初選結果，立委賴瑞隆以極小差距出線，將對決國民黨高雄市長參選人柯志恩。柯志恩今受訪表示，恭喜賴瑞隆，這個結果向來都在她的預料之中；她也說，比資源比不上民進黨新潮流，但是比人氣、比底氣，我們絕對是有辦法達到最好的勝利。

被問及今天的結果感到意外嗎？柯志恩表示，沒有，向來都是在我們預料當中。恭喜賴瑞隆，也表達對其他三位民進黨參選人的尊敬，因為他們也是一年的時間、花了這麼多的經費、資源，現在勝負出來了，對於他們的辛苦，我們表達尊重。

請繼續往下閱讀...

「未來就是柯志恩與賴瑞隆的決戰」，柯志恩表示，甚至可以說是柯志恩和新潮流整個的決戰，新潮流資源非常的多，所以未來高雄市長會是一個以小博大、逆轉的方式，因為不管從高雄的整個結構度和民進黨所撒下的資源，「我想我們就是以人民為當我們的靠山」，透過不同的政見和行為讓大家來認同，開始展開一場君子之爭。

而當年立法院長韓國瑜參選高雄市長時，表示自己只有一碗滷肉飯、一瓶礦泉水，媒體詢問柯志恩黨中央資源是否足夠？柯志恩表示，國民黨中央因為黨產的凍結，已經很早都是靠候選人自己，但資源是一回事，也不是只有有錢才能夠辦事，就像韓國瑜，我們未來在非常有限的資源之下，不管是政見還是活動，就是提出能夠讓人民認同的的候選人，這是我們唯一可以靠的一個底氣，「比資源比不上他們，但是比人氣、比底氣，我們絕對是有辦法達到最好的勝利」。

被問是否感受到肩膀上的壓力越來越重？柯志恩說，今天很輕鬆，因為她終於知道自己的對手是誰，也終於可以讓高雄的市容裡只剩下兩個不同人的看板，而不是所有都是民進黨的立委。而國民黨的選舉節奏，在過完年之後都會開始做一個重新的調整，她3月會提出一連串的政見，相信市民最需要的不是誰錢的多、誰的資源多，而是誰能夠提出最好的政見，能夠讓市民有感，這是她未來努力的方向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法