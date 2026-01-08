代孕制度在台灣不合適 沈伯洋舉自身經驗：血緣不是家庭唯一標準

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

立法院再掀代理孕母激辯，曾經歷收養流程的民進黨立委沈伯洋坦言，「大家都知道我的孩子是收養的。我常說，我們家一家三口彼此都沒有血緣關係，但這完全不妨礙我們彼此相愛」，並指出「血緣早已不是定義家庭的唯一標準，修法把血緣這個緊箍咒弄得更緊，對台灣社會沒有好處」。

沈伯洋今於社群平台發文提及，他今天在立法院發言時提到，代孕制度不僅僅在國外問題重重，它在台灣更不合適。

沈伯洋說，「我跟我阿嬤沒有血緣，我跟我現在的媽媽也沒有血緣，我跟我女兒『麻糬』也沒有血緣。血緣的想像在我身上不存在，也沒有讓我變得不幸福，也沒有讓我變成一個不好的人，拿掉這個想像，代孕必要性就變很低了。很明顯一般的人工生殖就足夠了」、「愛才是家庭的基石，不是基因」。

在收養的過程中，會要經歷過說服長輩的過程。當代孕變成選項，社會對血緣的執念會被進一步放大。許多長輩可能會認為：「既然有錢就能解決，為什麼不找代孕生一個『自己的』？」

沈伯洋直言，這種壓力，會變成婚姻中沉重的枷鎖，讓更多人對婚姻感到卻步；更讓人難過的是，當法律過度執著於血緣的想像，那些正靜靜等待著被愛的孩子，反而減少了被看見的機會。

沈伯洋指出，「血緣早已不是定義家庭的唯一標準，修法把血緣這個緊箍咒弄得更緊，對台灣社會沒有好處」、「不要緊抓著血緣不放，拜託」。

沈伯洋補充，「代孕衝擊的是身體自主權，而代孕根本的邏輯是外包血緣的維持。法律有必要創造一個制度，犧牲弱勢者的自主權，放大血緣的想像，並且邊緣化既有需要幫助的小孩嗎？怎麼想都是不合理」。

立法院衛環委員會今日排審人工生殖法修正草案。（記者侯家瑜攝）

