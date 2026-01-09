直播嗆「把賴清德狗頭斬下來」 館長今被起訴

直播喊把賴清德狗頭斬下來，館長陳之漢起訴。（資料照）

網紅「館長」陳之漢去年10月5日直播時，除發表暗示支持武力犯台言論，還脫口說出：「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，新北地檢署今依恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪嫌起訴陳之漢。

檢方調查，陳之漢當時在其Youtube頻道，以「週日國民黨選黨主席，兩岸辯論會開天窗，我早說了不是嗎？台灣政治我也搞了12年」為題直播時，先說：「那如果明講，選甚麼選館長你不用擔心啊，咱們就武統，27年就甭選了，你叫他們表態，表甚麼態，過去都一樣，一個不留，精準打擊，斬首，你別怕」、「OK啊我不會怕」、「兄弟,I等you啊」、「真的也好啊」、「兩岸一家親，我們都是中國人，我給你挺，你是我的兄弟」等語，暗示支持武力犯台。

檢方調查，陳之漢隨後又說：「我昨天有看到新聞，斬首打擊」、「精確斬首嘛」、「把賴清德的狗頭斬下來」、「兄弟,I等you啊」、「我日也思夜也思啊」等語，刻意在「武統」議題上，將近日新聞報導中「中共演練對台斬首行動」，衍伸為將總統首級砍下。

館長去年10月間赴刑事局及檢方應訊時，辯稱沒有犯意，只是回應網友、評論新聞、無法命解放軍行動，檢方複訊後諭知15萬元交保。

檢方認為，「斬首行動」與將總統「頭顱斬下」顯不相同，陳之漢以「把賴清德的『狗頭』斬下來」極具貶抑的用詞陳述恐嚇言論，顯是出於恐嚇犯意甚明。

檢方認為，陳之漢先是對網友武統言論表示贊同及歡迎之意，再將新聞報導所用軍事術語「斬首行動」，惡意衍伸成將賴清德頭顱砍下的具體犯罪行為，已逸脫「中共計畫對台武統」、「斬首行動」等大眾所認知的範圍，陳之漢既明確表達「把賴清德的狗頭斬下來」等語，所為已逾越社會相當性，難認仍受言論自由保護。

檢方並認為，總統雖受國安特勤保護，但任何人均有免於恐懼的自由，一般人如知悉與自身政治立場相左者，揚言將其頭顱砍下時，勢必產生不安的感受，且陳之漢直播中還稱：「我還是得努力把民進黨關進土城看守所」、「我跟民進黨的仇恨」、「你如果要精確斬首，最開心的真的要斬首那些狗」等，已明確表達其政治立場，加上他是知名網紅，知悉其言論有相當程度的渲染力，顯然足以使一般人心生畏懼，不因總統身分而有所不同。

至於陳之漢被控煽惑他人犯罪部分，檢方認為，「煽惑」乃煽動蠱惑之意，是指一般大眾本無犯罪或違法抗命之意思，或雖有犯罪或違法抗命之意思，但仍未著手實行時，將因行為人的煽動或蠱惑行為，而使其萌生或更堅定犯罪、違法抗命之意思；陳之漢上述言論既然是出於恐嚇總統、恐嚇公眾犯意，難認尚有煽惑他人犯罪之犯意。

