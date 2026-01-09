台灣65歲以上人口破20％邁入「超高齡社會」新生兒跌幅創紀錄

台灣2025年全年僅10萬7812名新生兒出生，較2024年大幅減少2萬7044人，是台灣近10年跌幅最多。（資料照）

內政部今天公布2025年人口統計數據，整體人口數為2329萬9132人，較前年減少10萬1088人，跌幅僅次於2020年、2021年。在新生兒部分，去年全年僅10萬7812名新生兒出生，較2024年大幅減少2萬7044人，是台灣近10年跌幅最多；從人口結構觀察，65歲以上人口數突破466萬人，占總人口比率20.06%，台灣正式邁入超高齡社會。

內政部今天公布2025年12月戶口統計資料，全年人口數為2329萬9132人，較2024年減少10萬1088人，平均每天減少276.95人。

根據統計，2025年全年新生兒數10萬7812人，折合年粗出生率為千分之4.62，相較於2024年新生兒數13萬4856人、年粗出生率千分之5.76，大幅減少2萬7044人，這也再創內政部統計以來，新生兒人數的歷史新低。

台灣新生兒數自2016年起已連10年下降，分別為2016年20萬8440人、2017年19萬3844人、2018年18萬1601人、2019年17萬7767人、2020年16萬5249人、2021年15萬3820人、2022年13萬8986人、2023年13萬5571人、2024年13萬4856人、2025年10萬7812人。

此外，2025全年死亡數為20萬268人，折合年粗死亡率為千分之8.58，相較2024年全年死亡數為20萬2107人，減少1839人。在社會增加的部分，2025年12月遷入人口數為7萬4682人，較2024年同月減少1萬1838人。

在結婚對數部分，2025年結婚對數為10萬4376對，折合年粗結婚率為千分之4.47，較2024年結婚對數為12萬3061對，減少1萬8635對；2025年離婚對數為5萬2101對，折合年粗離婚率為千分之2.23。

老年人口破20％邁入超高齡社會

從人口結構來看，2025年12月底，0歲至14歲人口數為268萬1890人，占總人口比率11.51%；15歲至64歲人口數為1594萬4087人，占68.43%；65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%；台灣正式邁入超高齡社會、65歲以上老年人口數突破20%。

