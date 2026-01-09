為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣正式邁入超高齡社會！衛福部長石崇良：4大方向因應挑戰

    2026/01/09 16:16 記者邱芷柔／台北報導
    衛福部部長石崇良受訪時表示，面對人口結構快速老化，衛福部已從健康促進、分散式照護、給付制度改革、科技導入四大方向提前佈局，調整醫療與照護體系因應挑戰。（記者邱芷柔攝）

    內政部今（9日）公布2025年台灣65歲以上人口正式突破20％，進入WHO定義的「超高齡社會」，衛福部長石崇良受訪時表示，半年前就有預期會達標，面對人口結構快速老化，衛福部已從健康促進、分散式照護、給付制度改革、科技導入四大方向提前佈局，調整醫療與照護體系因應挑戰。

    石崇良今天出席「台灣健康網路平台」開幕暨合作儀式，接受媒體聯訪時指出，第一是把資源前移到健康促進，不論是高齡者或一般族群，都要減少慢性病、延緩失能，包括三高防治、「888計畫」及規劃中的「健康幣」等，都是希望民眾能及早介入、維持健康狀態。

    第二是推動分散式照護，讓照護回到社區與家中，而不是集中在醫院。石崇良說，隨著高齡化加劇，長者更需要在地、就近的照顧，衛福部已推動居家醫療、在宅住院（HAH）、居家安寧，並發展一日型照護，如OPAT（門診靜脈抗生素治療）、遠距醫療常態化等，同時也與長照3.0「以家為基礎」的醫療與長照整合方向接軌，減少長者往返醫院的負擔。

    第三是給付制度改革，從過去「論量計酬」轉向「論價值計酬」。石崇良舉例，今年1月起上路的新制，外傷病人若能在2小時內進入開刀房，健保給付加乘100％，4小時內加乘60％，就是以時間賽跑來降低失能風險，此外如取栓術、高血脂（ASCVD）照護也導入P4P（論質計酬）與Outcome-based（論成效計酬）機制，朝健康導向、結果導向支付邁進。

    第四則是科技導入，石崇良指出，在高齡化加上少子化、勞動人口下降的情況下，「又要照護老人、人力又下降」，單靠人力已難以支撐，除了引進外籍勞力，更重要的是透過科技改變工作方式，包括流程優化、簡化與效能提升，放大照護能量、減輕第一線負擔；將從這四個方向全面因應超高齡社會的挑戰。

