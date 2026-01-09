馬杜羅被活捉嚇壞習近平 「中南海」3字在中國多款地圖搜尋系統被消失

美軍在1月3日突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，活捉該國總統馬杜羅夫婦，令全球的獨裁者心驚膽跳，近日有許多中國網友發現，「中南海」3字在中國多款中文地圖搜尋系統「被消失」。（美聯社資料照）

美軍在1月3日突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，活捉該國總統馬杜羅夫婦，不僅震驚國際社會，也令全球的獨裁者心驚膽跳。近日有許多中國網友發現，在多款中文地圖搜尋系統中輸入「中南海」3字，要不直接無結果，要不被強行引導到通州、海淀等完全無關的位置，引發網友留言嘲諷，「習近平被嚇尿了，把中南海從地圖上消失了」。

近日有許多中國網友發現，在高德地圖、百度地圖、騰訊地圖等中國地圖搜尋系統輸入「中南海」3字，均顯示「抱歉，在北京市沒有找到相關的地點」。還有網友分享截圖：在高德地圖搜尋「中南海」，結果被重新導向到北京通州區。諷刺的是，國際版Google仍可以精準搜索Zhongnanhai（中南海）。

請繼續往下閱讀...

這個消息瞬間引發網路瘋傳。不少網友紛紛留言嘲諷：「世紀笑話：中南海被自己藏起來了」、「習近平被嚇尿了，把中南海從地圖上消失了，美軍也不用高德地圖啊」、「難道怕百姓？北京人誰不知道你中南海在哪啊，擱這心虛啥呢」、「這不是安保升級，這是心態崩了」。

美軍1月3日突襲卡拉卡斯活捉馬杜羅夫婦，1月7日又扣押俄羅斯油輪，向中國和俄羅斯展示了巨大的嚇阻力量，川普強大的行動力與執行力，也讓全球獨裁者感到背脊發涼，更讓中共高層膽戰心驚。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報2025年7月8日取得的一段錄音，美國總統川普在2024年的一場私人募款活動中表示，他曾對習近平發出警告，表示若中國入侵台灣，美國將以轟炸北京作為回應，文中並提及習近平的反應：「他覺得我瘋了。」

馬杜羅被活捉後，關於這段錄音的影片在社群媒體上瘋傳，留言區一片叫好，沒有人再懷疑川普是說大話信口開河，習近平心理更是清楚這一點，相信他再也不會認為川普是瘋了。

旅居美國的前中國企業家胡力任1月4日在Ｘ平台透露，馬杜羅被抓獲事件，已讓中國國家主席習近平進入極度恐懼期，北京周邊的很多地下掩體系統也開始啟動運作。

《華盛頓時報》國家安全資深記者戈茨（Bill Gertz） 2025年12月28日在X平台發文透露：「如果中國對台灣發動軍事攻擊，北京將重演一次『蘇雷曼尼式』的無人機斬首行動，而且針對的是政治局常委會（中共最高權力核心和決策機構）每一個成員，甚至包括習近平。」

「中南海」被中文地圖搜尋系統刪除事件，無疑是習近平恐懼升級的見證，然而這種掩耳盜鈴式鴕鳥躲藏不僅荒唐可笑，還進一步侵蝕了中共的合法性，將習近平「東升西降」闊論打回「東躲西藏」原形。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法