國民黨：賴清德的國防就是逼軍人賭命

我空軍一架F-16V戰機日前在花蓮外海失聯，引發藍、綠對於國防預算延遲審查的口角，國民黨今日批評政府「要錢最快，到貨最慢」，並稱賴清德總統的國防，就是逼軍人賭命！

國民黨指出，飛官辛柏毅上尉在演訓時失聯，目前仍在搜救中，國人都在祈禱平安之際，民進黨卻忙著造謠，卸責給在野黨、立法院，但事實是，民進黨政府撒錢買武器飛快，保護飛官性命的基本配備卻持續延宕，一邊要國軍承擔高風險任務，一邊又阻擋軍人加薪、不給足夠的安全裝備，這就是民進黨對待國軍的方式？這不是草菅人命是什麼？

國民黨表示，立法院早在2021年便通過相關軍購與裝備預算，而且朝野有共識、一毛未刪，但如今預定時間已過、錢早就付出去了，到貨進度為何「通通掛0」？F-16戰機買了沒到，防寒衣買了沒到，自動防撞系統（AGCAS）買了沒裝。

國民黨要求民進黨究責撒幣買不到貨的「迷航軍購」，並清楚交代預算執行狀況，同時立即補齊關鍵裝備缺口，並全面檢討「鳳展計畫」，別讓飛官用命硬撐，以及停止抹紅卸責，儘速編列軍人加薪預算，該黨並強調裝備延宕、國防失能，賴清德與國防部長顧立雄責無旁貸，應向國人道歉、說明清楚，不要再讓國軍弟兄繼續賭命。

