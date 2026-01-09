從生殖醫學中心到提案修法都是她 陳菁徽挨轟「壯世代翻版」

張育萌發文揭露，陳菁徽（見圖）無視利益迴避紅線，不只創辦「宜蘊醫學」，同時也是執行長、主治醫師，在擔任立委期間還有在該診所開設門診，他質疑陳菁徽一人分飾所有角色，完全是時隔一年的「壯世代翻版」。（資料照）

「人工生殖法修正草案」是否納入代理孕母再度引爆立法院激烈攻防。昨日立法院衛環委員會排審草案，民進黨立委林淑芬質疑，國民黨立委陳菁徽是人工生殖領域醫師，卻提出相關修法，難道不需要利益迴避嗎？台灣青年世代共好協會理事長張育萌也發文揭露，陳菁徽無視利益迴避紅線，不只創辦「宜蘊醫學」，同時也是執行長、主治醫師，在擔任立委期間還有在該診所開設門診，如今更直接修法提案，他質疑陳菁徽一人分飾所有角色，完全是時隔一年的「壯世代翻版」。

張育萌在臉書發文指出，陳菁徽在當上立委前，是「宜蘊生殖醫學中心的創辦人」，就是在整合不孕症醫療服務——規模大到台北、桃園到台中都有院區。他質疑陳菁徽一到立法院，就職還不到一個月，就提案在《人工生殖法》裡放入「代理孕母合法化」。在她提的15條修法條文中，還新增「代孕服務機構可以收費」。

「陳菁徽無視利益迴避紅線，到什麼程度？」張育萌批評，陳菁徽不只創辦「宜蘊醫學」，同時也是執行長，更是主治醫師。就算她擔任立委期間，去宜蘊診所掛號都還掛得到「陳菁徽醫師」的門診。昨天台北診所的晚間門診，五診就是「陳菁徽醫師」值班。

張育萌表示，從宜蘊到立法院，從醫師、執行長到直接修法提案——陳菁徽一人分飾所有角色，完全是時隔一年的「壯世代翻版」。昨日衛環委員會審查《人工生殖法》，她竟然理直氣壯說「期待理性討論，不要人身攻擊」，還扯「不要折損婦產科醫師的心血」。

張育萌質疑，請問全台灣哪個婦產科醫師，會同時兼任醫療機構負責人，又「剛好」是提案委員。陳菁徽這傑出的一手，再次完美示範，怎麼把立委當成一門好生意。

有網友在發文底下批評「這些立委眼中沒有人民，只有利益。人民的性命，在他們手裡不過就是能不能拿來交易的『豬肉價碼』」，張育萌則回應「我瞠目結舌，現在只要選上就可以什麼都往口袋塞了嗎⋯⋯」。

