黃國昌批石崇良打臉行政院 衛福部：執意拘泥名詞

台灣少子女化趨勢持續，衛福部長石崇良昨（7）日在立法院答詢時直言，「衛福部確實沒有成立少子女化對策辦公室」，民眾黨立委黃國昌質疑這是公開打臉行政院之前的說法，衛福部次長呂建德今（8）日在行政院會後記者會說，有部分委員執意拘泥在名詞上，但比較重要的是應該趕快讓預算付委審查，才是民眾之福。

行政院發言人李慧芝說，石崇良在備詢時可能因沒有足夠時間解說，不過，事後有補充，是一個任務編組性質的辦公室。衛福部2017年在立法院專案報告中，也有提到衛福部的少子女化對策辦公室運作的狀況還有政策目標達成進度。昨天國民黨立委羅智強質詢時也有拿出報告，代表立法院是知道少子女化辦公室運作狀況。

呂建德也指出，衛福部在2017年時，時任衛福部長陳時中鑒於少子女化比較嚴重，所以成立一個跨司署的臨時編組，也就是所謂的少子女化對策辦公室，直屬於部長室。這只是一個暫時性任務編組，並沒有相關編制，「這是名詞解釋，可以說是廣義或狹義的問題」，但2018年時任政委的林萬億也提出少子女化對策計畫。

呂建德說，2018年到2025年，衛福部總共編列5931億元，包括4個部分：第一，幼兒全面照顧，衛福部1473億元、教育部3477億元發放育兒津貼及托育補助；第二，衛福部負責的優化兒童醫療，共編列370億元；第三，友善生養，也就是大家非常關心的租金補貼，內政部編列432億元；第四，友善家庭職場，勞動部編列177億元。

呂建德指出，比較重要的是要回歸實質作為，尊重有部分委員執意拘泥在名詞，但他要呼籲，最重要的是少子女化對策計畫，已經行政院核定，在2026年提出、送到立法院，應該趕快實實在在審查預算，不要拘泥在名詞上，才是民眾之福。

