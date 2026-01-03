為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德贈匾！200年媽祖廟南興宮主委交接 政壇要角齊聚

    2026/01/03 21:59 記者蔡淑媛／台中報導
    南興宮主委交接，賴清德贈匾「覃恩溥濟」。（記者蔡淑媛攝）

    南興宮主委交接，賴清德贈匾「覃恩溥濟」。（記者蔡淑媛攝）

    200多年歷史的媽祖廟南興宮，今（3）日舉行第11、12屆主任委員交接就職典禮，前主委李祚勝交接給新任主委林宗勳，總統賴清德贈匾「覃恩溥濟」，外交部長林佳龍、立委何欣純、市議員陳成添、曾朝榮、民政局長吳世瑋，以及在地議員陳成添、曾朝榮等都到場見證慶賀。

    南興宮創建於清乾隆十五年（約西元1750年），是當地最具代表性的媽祖廟之一，南興宮與台灣近代歷史息息相關，承載先民渡海來台開墾的信仰傳承，也與西元1895年溝背戰役等歷史事件相連，具有深厚文化底蘊，並被納入「國家文化記憶庫」及台中市宗教文化地圖。

    何欣純表示，共同生活在台中這片土地，感恩媽祖婆、眾神明慈悲庇佑，祝福2026新的一年旺旺旺、順順順，台中欣欣向榮。

    吳世瑋表示，前主委李祚勝與委員會的用心經營下，南興宮積極推動公益慈善、文化保存與社會服務，更配合市府推動宗教文化觀光，參與媽祖文化節等活動，讓信仰兼具教育、文化與觀光功能，展現地方宗教場域的多元能量，期盼林主委持續傳承南興宮深厚的宗教文化底蘊，帶動地方發展。

    南興宮新舊主委交接，林佳龍見證。（民政局提供）

    南興宮新舊主委交接，林佳龍見證。（民政局提供）

    南興宮新舊主委交接，林佳龍、吳世瑋及廟方共同參拜媽祖。（民政局提供）

    南興宮新舊主委交接，林佳龍、吳世瑋及廟方共同參拜媽祖。（民政局提供）

    圖
    圖
