公布衛星照恐嚇挨轟 中國竟再發文嗆沈伯洋

FB粉絲專頁「兩岸頭條」公布民進黨立委沈伯洋（見圖）住家衛星照恐嚇，今日又繼續嗆聲。（資料照）

具中國官媒色彩的臉書粉絲專頁「兩岸頭條」昨（2日）公布民進黨立委沈伯洋的住所與工作地點，以及衛星空照圖與街道圖，囂張肉搜行徑遭我政府機關譴責，但兩岸頭條今（3日）反而變本加厲，再度發文嗆「對分裂國家、且已被通緝的『台獨』分子就應該譲他無處藏身！」

「兩岸頭條」2日晚間在臉書發文，除公布沈伯洋的居住地以及工作地點資訊之外，還附上了衛星空照圖，內文更恐嚇「去年10月28日，重慶市公安局發布警情通報，為堅決打擊『台獨』頑固分子沈伯洋通過發起、建立『台獨』分裂組織『黑熊學院』等方式從事分裂國家犯罪活動，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任，並向廣大群眾徵求線索」。

針對兩岸頭條這種囂張行徑，外交部發布聲明回應說，肉搜這種卑劣手段，「不但已違反《世界人權宣言》、《公民與政治權利國際公約》有關『任何人隱私、家庭、住宅不得遭受任意干涉』之保障，更是全面迫害個人隱私，喪失文明底線，令人深為不齒。」

但兩岸頭條並未收斂，今日再度PO文嗆「對分裂國家、且已被通緝的『台獨』分子就應該譲他無處藏身！」

這篇新PO文共有61則留言。有網友吐槽「阿可以幹嘛？」、「你們是吃飽撐著嗎？」不過也有網友叫好，直言「出國就被逮捕」。

