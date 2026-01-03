柯文哲說總預算該處理 藍喊話賴清德：軍人警消預算「該處理要處理」

立院國民黨團書記長羅智強。（資料照）

115年中央政府總預算至今尚未審查，前天前民眾黨主席柯文哲拜會民進黨團總召柯建銘，柯當面請託處理總預算，柯文哲表示，「該處理還是要處理，看怎麼處理」。對此，國民黨團書記長羅智強直言，該處理當然要處理，就像是軍人加薪預算、警消退休保障、公教年金停砍，「賴清德不要當欠薪的總統，這該處理一定要處理」。

國民黨立委表示，國民黨從來沒有不審預算，但政府將三讀通過的預算編列進去是國民黨的底線，綠營私下情緒勒索藍白不審預算，那藍營縣市長怎麼辦，還要去見縫插針國民黨要參選縣市長的立委，要他們出來支持審總預算。將心比心，地方政府的補助費都被砍了，他們還會叫立法院審預算嗎？他們若叫立法院審預算，請問怎麼對軍人、警消交代？

國民黨立委直言，民進黨什麼台階都不給在野黨，丟什麼來就要你吞下去，民進黨真的想審就依法編列預算，但看起來民進黨根本不想審總預算，每天只想拿這個話題來造謠硬幹。如果未來立法院三讀通過的都可以不編預算、不執行，這不是只有明年一年的事情，而是每年都會發生，「立法院幾乎等於被政府廢了，變成橡皮圖章」。

