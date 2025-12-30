基隆捷運今辦「先期開工」典禮 綠營議員場外拉布條陳情

基隆捷運今天在基隆市七堵區百福水漾會館前廣場舉辦先期工程開工典禮，現場冠蓋雲集。（記者俞肇福攝）

新北市長侯友宜與基隆市長謝國樑今天（30日）連袂在基市七堵百福水漾會館前方舉辦在基隆捷運先期開工儀式，民進黨籍基隆市議員鄭文婷今天率員前往會場拉布條陳情；她強調，基隆捷運是自前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌及前基隆市長林右昌任內核定的重大工程，基隆市民期待的是捷運真正動工，而非行政機關兌現承諾而玩的文字遊戲。她質疑，市府所謂的「先期開工」，不過就是修剪樹木而已，這種做法與市民對重大建設期待的「開工」落差太大，簡直是公然欺騙。

新北市政府簡報時指出，由於基隆捷運工程經費目前仍由中央審議中，為避免審議期間影響整體完工時程，基隆市與新北市兩市攜手合作，採取相關配套作法，包括推動基隆捷運先期工程，以排除主體工程障礙，並期盼中央能儘速完成經費審議，確保基隆捷運建設進度不致延宕。

鄭文婷表示，基隆市民期待的是能真正銜接大台北捷運路網，讓通勤族不用在風吹雨打太陽曬苦等公車，更不用因為國道塞車，而面臨上班遲到、請假被扣薪的恐懼。

鄭文婷指出，通勤的市民期待很單純，只希望能安穩、平順地搭上預期中3至5分鐘一班的捷運，準時上班、回家陪伴家人。

鄭文婷指出，然而，今日的開工儀式卻讓市民大失所望，謝國樑與侯市長曾數度聯手承諾「基隆捷運今年年底一定動工」，結果市民換來的竟然是所謂的「先期開工」。

她說，按照基隆市政府目前的講法，所謂的先期工程不過就是修剪樹木而已，這算哪門子的開工儀式或開工典禮？鄭文婷呼籲謝國樑與侯友宜，不要再搞欺騙市民的手法，基隆人值得一個正式的開工典禮，不是這種虛應故事的笑話開工典禮。

基隆捷運今天在基隆市七堵區百福水漾會館前廣場舉辦先期工程開工典禮，民進黨議員鄭文婷（圖右）帶人到場外拉抗議布條。（記者俞肇福攝）

