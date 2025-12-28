為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    行政院中辦陳錦倫升執行長 前台中市議員蔡雅玲任副執行長

    2025/12/28 06:50 記者蘇金鳳／台中報導
    中辦執行長由副執行長陳錦倫升任（中辦提供）

    行政院中部聯合服務中心執行長莊競臣在7月辭職，空缺則由副執行長陳錦倫升任，而中心有3個副執行長，少一位副執行長，則由前台中市議員蔡雅玲擔任，兩人於12月18日就職；而蔡雅玲因為是民進黨前中市北屯區的市議員，此次擔任副執行長讓外界臆測是否要選市議員，對此蔡雅玲表示，全力將副執行長工作做好，沒有其他想法。

    行政院聯合服務中心有一位執行長，3位副執行長，4人各自負責處理台中市、彰化縣、苗栗縣、南投縣有關民眾在中央層級事務問題或者中央與縣市協調事務，過去執行長是莊競臣，曾擔任台中市的立委，雖然統合四縣市中央跟地方協調事務，主要還是台中市。

    莊競臣在大罷免的關鍵時期，7月離職，轉而擔任大罷免的志工，而執行長的職缺一直空著，直到12月18日才由來自南投前魚池鄉長的陳錦倫升任。

    另外兩位副執行長，則是分別來自彰化、前北農總經理吳音寧，及來自苗栗的李貴富，因此少了一席副執行長而且必須是台中市籍，而行政院則邀請民進黨前北屯區市議員蔡雅玲擔任副執行長。

    由於北屯區市議員明年可能增一席，蔡雅玲此時接任副執行長被外界視為可能要參選北屯區市議員，蔡雅玲表示，目前全心擔任副執行長之職，沒有其他想法。

    前民進黨中市議員蔡雅玲擔任行政院中部聯合服務中心副執行長。（中辦提供）

