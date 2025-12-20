憲法裁判對人權保障不可或缺 張文貞：憲訴法修正案違憲判決當然有效

台灣新世紀文教基金會20日舉行《陳隆志的回憶、見證與實踐─台灣國家的進化與正常化》新書發表會，圖為董事張文貞（台大法律學院特聘教授）。（記者廖振輝攝）

憲法法庭宣告憲法訴訟法修正案違憲，但有3位大法官認為未合法組成的憲法法庭自始不具審判權，相關判決應屬無效。去年獲賴清德總統提名、但遭立院否決的司法院長被提名人張文貞今天受訪說，此次裁判當然有效，並指出判決重點在於，憲法解釋、憲法裁判對人權保障一刻都不可或缺。

台灣新世紀文教基金會今天下午在台大舉行「台灣國家的進化與正常化論壇」，首場主題為「國際人權、世界秩序與台灣實踐」，由台大法律學院特聘教授張文貞主持，並邀請北大法律學系教授官曉薇、東吳大學人權碩士學位學程教授陳瑤華，及輔大學士後法律學系助理教授姚孟昌與談。

張文貞會後接受本報訪問時表示，憲法法庭昨天做出的裁判是5位大法官一致決，這樣的判決當然是有效力的；3位大法官未參與評議背後有其根本性的問題，他們選擇了完全不同的立場、也不參與議決，因此無法在憲法裁判內容中提出不同意見，這當然很可惜、遺憾，但他們選擇在裁判外的空間、法律期刊發表不同意見，這也是一種負責任的表現。

張文貞指出，此次憲法法庭裁判書與3位大法官在法庭外提出的意見書，可以看到這個議題背後討論的複雜性跟困難。雖然外界無法知道大法官內部的討論細節，但她相信大法官在近一年的討論過程中，一定花費了很大的心力磨合討論，最後沒有辦法凝聚共識，她也可以理解。

對於憲法法庭此次判決能否化解政治僵局？張文貞說，此次意見書的重點是，憲法解釋、憲法裁判對於人權保障的重要性一刻都不可或缺，她相信大法官會理解他們在憲政秩序、人權保障上的角色，往這個方向耕耘；至於憲政僵局、政治僵局更加的複雜，很多時候還是要仰賴台灣社會人民跟政治領導人的帶領、妥協與和解。

立法院去年三讀通過憲法訴訟法修正案，規定參與評議大法官的人數不得低於10人，宣告同意違憲的人數不得低於9人，民進黨立院黨團51位立委今年1月於總統公布施行前，向憲法法庭提起憲法訴訟。目前僅存8位大法官的憲法法庭，昨判決認定憲訴法修正案的立法程序有明顯重大瑕疵，牴觸憲法，即日起失效。蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官未參加評議，於判決前對外發布「不同意見書」，認為未合法組成的憲法法庭自始不具審判權，5位大法官合議做成的判決應屬無效。

