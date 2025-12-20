為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨嘉義縣長初選陸戰啟動 黃榮利傳統菜市場拜票

    2025/12/20 17:17 記者王善嬿／嘉義報導
    爭取嘉義縣長提名的縣議員黃榮利（右）到市場與鄉親搏感情。（黃榮利服務處提供）

    民進黨2026年嘉義縣長黨內初選升溫，爭取提名的嘉義縣議員黃榮利今天一早啟動市場陸戰行程，走進與民眾生活貼近的地方，以「接地氣」方式了解民眾心聲、與鄉親搏感情。

    黃榮利今上午一進到市場，支持者加油聲不斷，氣氛熱絡，他說攤商、主婦、鄉親多在傳統市場採買，能反映最真實的需求，他是農家子弟出身，最明白只有走進市場，才知道人民需要什麼，了解人民的生活，才能當一個真正替嘉義縣打拚的好縣長。

    黃榮利說，市場可看到攤商努力打拚身影，是「嘉義人骨力（勤勞）」最真實的縮影，感謝鄉親在趕著買菜、為生活奔波之際，仍願意停下腳步與他聊兩句，每一句「挺你到底」、「加油」、「一定要拚下去」呈現嘉義縣民對他突破派系困境的殷殷期盼。

    黃榮利強調，選舉不只是掛看板、買廣告或衝網路聲量，更重要的是走入人群、理解民意，從人民生活出發，找回嘉義人的驕傲。

    他說，未來市場行程將遍及全縣，會用最踏實的方式，一步一腳印，把自己的理念、經驗與願景，傳達給每一位嘉義縣鄉親，也會將鄉親最真實的聲音，放入擘劃嘉義縣發展的政策裡，讓嘉義縣穩健前進、持續進步。

    嘉義縣議員黃榮利拚黨內初選，今啟動市場拜票行程。（黃榮利服務處提供）

