獨家》藍擬修黨產條例要回50億 付清積欠黨工再捐慈善團體「歸零」

立法院國民黨團原定本週三協商替救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，但因民眾黨團總召黃國昌反對而臨時喊卡。隔天國民黨主席鄭麗文邀黨內不分區立委便當會，與會藍委蘇清泉透露黨產條例下一步將計畫擴大修法，藉此要回被凍結的50億黨產，其中30餘億用來付清積欠黨工的退休金，剩下的捐給慈善團體，讓「黨產歸零」。

據了解，當天便當會中談及藍白在立法院的法案等合作。針對黨產條例的部分，由於民眾黨團有不同的聲音，為讓兩方能夠更順利的合作，國民黨提出折衷辦法，擬修法明確附隨組織及政黨實質控制之定義，屆時救國團等團體或機構不再被認定為附隨組織，若能討回部分黨產，除了付清積欠黨工的退休和撫卹金外，其餘的捐給慈善團體，以開放態度處理黨產去留，而非拿回黨產自行留用。

蘇清泉18日便當會前受訪已表示會談到「黨產條例」。會後受訪時被問到鄭麗文有沒有談及黨產條例？蘇表示，「有有有」，國民黨黨產原本有180幾億，現在都被裁定為不當黨產，「我們現在要去要回來的差不多有50億」，那50億如果能要出來，我們會把國民黨這幾十年來的積欠所有黨工的遣散、退休、撫卹費全部都給付，「付清之後剩下的錢會捐給慈善團體，然後整個國民黨黨產就歸零」。

藍委游顥等提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文修正草案」，在「附隨組織」的定義中新增「但曾隸屬於國家者，不在此限」，並修正「本條例之修正條文溯自本條例公布施行日起適用」，讓救國團排除於國民黨附隨組織外。該修正條文草案於2日院會逕付二讀，但近期因為白營反對，協商暫時喊卡。

對此，蘇清泉表示，國民黨如果只是要給付撫卹和退休金，剩下的全部給慈善團體，捐到財產歸零，「這個他們（指民眾黨）可以接受」。國民黨這樣的作法很大開大闔，如果是拿來自己用就很糟糕，觀感就很差。蘇強調，積欠黨工的部分約有30多億，這是時代的產物、時代的共業，就把它解決掉，大家為了政黨理念，一起來打拚。

不過，國民黨是否在本會期通過黨產條例修正草案，仍在討論中，因為在野黨為了抵制行政院長卓榮泰不副署「財劃法」，已提出總統罷免案，日後還要舉辦公聽會等，目前先以此為重要合作目標。

