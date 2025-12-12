為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    小紅書「已讀不回」 4大平台下架涉詐廣告與帳號破20萬筆

    2025/12/12 08:07 記者鍾麗華／台北報導
    小紅書近2年涉詐案1706件，而且對我政府的發函「已讀不回」，因而遭暫禁一年。（中央社資料照）

    小紅書近2年涉詐案1706件，而且對我政府的發函「已讀不回」，因而遭暫禁一年。（中央社資料照）

    小紅書近2年涉詐案1706件，而且對我政府的發函「已讀不回」，因而遭暫禁一年，行政院打擊詐欺指揮中心表示，政府與平台業者合作共同圍堵詐騙，根據刑事警察局統計，自去年8月至今年11月，已通報Meta涉詐廣告11萬2054則、Google涉詐廣告4472則及LINE涉詐帳號9萬2831筆，且各平台業者均依法配合下架。

    行政院昨晚發布新聞稿指出，打詐指揮中心與納管的4大網路廣告平台業者（Meta、Google、LINE、TikTok）及相關部會舉行定期意見交流會議，討論近期詐騙手法演變、源頭防詐技術及平台治理需求，強化平台與政府協作的效率與防護力，具體改善平台服務品質等議題。

    打詐指揮中心指出，四大業者握有龐大資源與資訊，更可利用平台自身優勢偵查、判斷，提前阻絕詐騙，政府與平台業者合作共同圍堵詐騙，積極下架各類詐騙廣告，根據內政部警政署刑事警察局統計去年8月至今年11月份已通報Meta涉詐廣告11萬2054則、Google涉詐廣告4472則及LINE涉詐帳號9萬2831筆（含專案停權7.3萬），各平台業者均依法配合下架，合作打擊詐欺已見成效。

    打詐指揮中心表示，會中也探討改善疑似詐騙廣告推播機制、偽冒名人帳號辨識技術等議題，並請業者依「詐欺犯罪危害防制條例」第30條發布詐欺防制透明度報告、適時發布新聞稿說明防制詐欺成效、提供使用者點選檢舉詐騙廣告或不再推播該類資訊的功能、主動積極自主巡查以防名人帳號再次被偽冒，也說明「165全民防騙網」明年1月將公告詐騙被害人所接觸的網路廣告平台業者。

    業者會中表達，會議內容涉及法遵事項會遵照辦理，其餘事項會攜回積極進行技術性調整，並適時讓使用者瞭解；且會持續積極與政府機關緊密合作，並配合政府打擊詐欺政策。

    打詐指揮中心指揮官馬士元說，鼓勵4大網路廣告平台業者持續定期參與研商，也感謝各公司美日韓高層多次來訪，溝通打詐策略、共享資安情報與精進防制詐騙機制，在詐騙樣態分析、系統介面優化、帳號下架均得到相當成果，近期各業者也配合法規規定期程提出透明度報告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播