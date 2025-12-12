台中北屯議員選戰提前開打！民眾黨4搶1互拚 藍營2席出缺引搶位潮

吳皇昇近日拜會江和樹，強調大帶小草。（翻攝自吳皇昇臉書）

明年底的九合一大選，各政黨已展開布局，台中市北屯區選情爆炸，其中民眾黨除盧秀燕的前新聞局長吳皇昇，將投入北屯市議員選舉，曾參選中西區選舉的中央委員許瑞宏傳出勸說再回中西區，則再次表明將選北屯區，民眾黨現在已4人表態參選，則可能採取再次協調或初選一人。

許瑞宏在臉書表明，北屯是台中急速發展的新區，需要一同來把關，強調自己敢衝行動派，「台灣民眾黨北屯區電話民調需要您的支持。」

民眾黨極力搶攻北屯區，有經營北屯已久，多次參選立委、議員的邱于珊，以及前國民黨埔里鎮代會副主席陳諭韋，因賄選被解職後改投白營參選，加上許瑞宏、吳皇昇，皆表明參選，形成4搶1。

吳皇昇日前宣布有意角逐北屯區議員，引發黨內風波，中市議員、前台中市民眾黨主委江和樹公開指吳背景多在國民黨，是一個戰將，卻選擇一個最好選的地方，對此，吳皇昇近日前往拜會江和樹強調「大樹帶小草」，江和樹則改口稱兄弟「你可以的，我們一起加油。」

北屯區議員6席次為藍4席、綠2席，國民黨黃健豪順利轉戰立委、陳成添當選台中區農會理事長後宣布不尋求連任，空出2席名額，若因人口增加還可能再增加1席，目前現任沈佑蓮、賴順仁競選連任，有意參選者有曾任盧秀燕助理的運動局專員吳宗學、工策會前副總幹事顏建程、曾任立委江啟臣助理的許育璿，以及仁和里長張永漢等，新人輩出。

民進黨則保守維持提名3人，其中曾朝榮將交棒兒子曾咨耀參選，市議員謝家宜將爭取連任，新潮流將補1人，共提名3席。

許瑞宏再次表明參選民眾黨在北屯區議員選舉。（翻攝自許瑞宏臉書）

