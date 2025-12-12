為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台中北屯議員選戰提前開打！民眾黨4搶1互拚 藍營2席出缺引搶位潮

    2025/12/12 08:29 記者蔡淑媛／台中報導
    吳皇昇近日拜會江和樹，強調大帶小草。（翻攝自吳皇昇臉書）

    吳皇昇近日拜會江和樹，強調大帶小草。（翻攝自吳皇昇臉書）

    明年底的九合一大選，各政黨已展開布局，台中市北屯區選情爆炸，其中民眾黨除盧秀燕的前新聞局長吳皇昇，將投入北屯市議員選舉，曾參選中西區選舉的中央委員許瑞宏傳出勸說再回中西區，則再次表明將選北屯區，民眾黨現在已4人表態參選，則可能採取再次協調或初選一人。

    許瑞宏在臉書表明，北屯是台中急速發展的新區，需要一同來把關，強調自己敢衝行動派，「台灣民眾黨北屯區電話民調需要您的支持。」

    民眾黨極力搶攻北屯區，有經營北屯已久，多次參選立委、議員的邱于珊，以及前國民黨埔里鎮代會副主席陳諭韋，因賄選被解職後改投白營參選，加上許瑞宏、吳皇昇，皆表明參選，形成4搶1。

    吳皇昇日前宣布有意角逐北屯區議員，引發黨內風波，中市議員、前台中市民眾黨主委江和樹公開指吳背景多在國民黨，是一個戰將，卻選擇一個最好選的地方，對此，吳皇昇近日前往拜會江和樹強調「大樹帶小草」，江和樹則改口稱兄弟「你可以的，我們一起加油。」

    北屯區議員6席次為藍4席、綠2席，國民黨黃健豪順利轉戰立委、陳成添當選台中區農會理事長後宣布不尋求連任，空出2席名額，若因人口增加還可能再增加1席，目前現任沈佑蓮、賴順仁競選連任，有意參選者有曾任盧秀燕助理的運動局專員吳宗學、工策會前副總幹事顏建程、曾任立委江啟臣助理的許育璿，以及仁和里長張永漢等，新人輩出。

    民進黨則保守維持提名3人，其中曾朝榮將交棒兒子曾咨耀參選，市議員謝家宜將爭取連任，新潮流將補1人，共提名3席。

    許瑞宏再次表明參選民眾黨在北屯區議員選舉。（翻攝自許瑞宏臉書）

    許瑞宏再次表明參選民眾黨在北屯區議員選舉。（翻攝自許瑞宏臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播