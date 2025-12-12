為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍委助理反修法遭施壓淚訴「可悲」 網熱議：現在不做以後就站不出來

    2025/12/12 08:04 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委陳玉珍日前提出《立法院組織法》修正草案，擬把助理費改為由委員統一運用，引起外界質疑，有數百位助理質疑立委自肥並連署要求撤案，不料竟傳出有藍白立委私下施壓。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍日前提出《立法院組織法》修正草案，擬把助理費改為由委員統一運用，引起外界質疑，有數百位助理質疑立委自肥並連署要求撤案，不料竟傳出有藍白立委私下施壓，有藍營助理對媒體透露，有立委目前正在「蒐證」想取得連署名冊，還有人講到哭出來，直言自己可恥。對此網友也熱議，直呼「可能也要好好想想，為什麼你願意選擇當這種人的助理」、「自己權利自己不跳出來捍衛，到時候就不要靠北」。

    政治工作者周軒在臉書轉貼《知新聞》的報導，內容提到目前雖有284人連署呼籲陳玉珍撤案，國會助理工會也計畫今日上午要在立院門口集結，為自己的權益站出來發聲，但有數名藍營助理直言，有被老闆「勸」不要參加活動，也有助理透露，沒參加連署是怕害自家老闆遭到高層關切。另外也有人稱會喬裝打扮，趁著老闆不在參加。

    報導也提到，也有助理嗆說要抱團參加，若真的因此被處罰將「誓不罷休」。不過也有助理爆料，有立委目前正在「蒐證」，除了派人想辦法取得連署名冊，甚至還要到現場拍照，紀錄哪些辦公室助理出席活動。有助理甚至講到哭出來，直言自己可恥「我居然不敢去（集會），我很傷心，我怎麼活得這麼可悲」、「黨高層真的好大，我好害怕。」

    周軒昨深夜轉貼該則報導後，引發許多網友迴響，並被轉貼近500次，只見網友紛紛直言「在利益面前，自家人？」、「『現在不站出來，以後就站不出來』。只是沒想到這情況會這麼快被驗證」、「有種就罷工」、「連國會勞權都那麼低落」、「如果助理自己吞了，也怨不了誰了」，也有網友直呼「不用覺得可恥，花蓮王就是這麼可怕，在花蓮跟他意見不同的都付出很多代價了」。

    圖為立法院中興大樓佈告欄張貼多張國會助理徵才資訊，示意圖。（資料照）

