川普2.0國安戰略出爐 薛瑞福：強化台灣重要性

川普2.0「國家安全戰略」報告出爐，前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福表示，報告有關台灣的用語強化了台灣的重要性，為美台合作保留相當大的空間。（中央社資料照）

川普2.0「國家安全戰略」報告出爐，前美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長薛瑞福今天表示，報告有關台灣的用語強化了台灣的重要性，為美台合作保留相當大的空間；對中國的嚇阻也被明確強調為戰略目標之一。

白宮上週公布2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，內容提及，嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項，「將維持長期的對台政策聲明，即美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。

請繼續往下閱讀...

報告還寫道，台灣之所以受到高度關注，部分原因是在半導體生產上的主導地位，但最主要是因為台灣提供了通往第二島鏈的直接通道，並將東北亞與東南亞分隔成兩個截然不同的戰略戰區。

曾於川普1.0時期擔任國防部印太安全事務助理部長的薛瑞福（Randall G. Schriver）今天出席台灣前參謀總長李喜明英文新書「守護我們的島嶼家園：台灣防衛的不對稱途徑」座談會，被問及美國最新版「國家安全戰略」時表示，令人鼓舞的部分是，有關台灣的用語強化了台灣重要性，不只有大家熟知的半導體產業，還包括台灣位處第一島鏈重要位置，對保護第二島鏈也具關鍵作用，明確說出台灣的重要性。

薛瑞福表示，對中國的嚇阻也明確被強調為一項戰略目標。

另一方面，現為美國智庫「印太安全研究所」（Institute for Indo-Pacific Security, IIPS）主席的薛瑞福指出，台灣最近提出約400億美元的國防特別預算，從目前已知資訊來看，其中相當著重不對稱戰力，用以支持反入侵情境下的不對稱防禦。

他認為，國家安全戰略裡的內容可說是大致支持這類努力，為台美這類合作保留相當大的空間。

對於日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，薛瑞福表示，高市的回答其實是在談論日本作為美國盟友，在遇到「封鎖」情境下會如何解讀並支持美國。美國的台灣關係法本身就把封鎖列為一個「嚴重關切的情勢」。

薛瑞福說：「我認為我們應該樂見高市的言論，而非批評。」

中共對台軍事威脅不斷，高市日前在日本國會答詢表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番言論引發中國強烈抨擊並祭出經濟反制措施。

此外，有關台灣防衛方面，李喜明今天在新書座談會中強調，不對稱作戰是嚇阻中國的關鍵。

而在戰略模糊及戰略清晰的議題上，李喜明表示，就台灣觀點來說，戰略清晰非常重要。若美國能清楚表明，當台海發生非台灣引起的衝突時，華府會軍事介入，相信這將激勵台灣士氣，也會促使台灣增加對軍事能力的投資。

「守護我們的島嶼家園：台灣防衛的不對稱途徑」（Defending Our Island Home: An Asymmetric Approach to Taiwan’s Defense）為李喜明2022年中文書「台灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全台灣人都應了解的整體防衛構想」的英文版，由「印太安全研究所」負責翻譯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法