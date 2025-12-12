楊文科：新增副縣長、副秘書長將優先拔擢竹縣府內同仁

新竹縣長楊文科說，無論是新增的副縣長、副秘書長，還是府內一級主管及其副手，他都優先拔擢府內人才。（記者黃美珠攝）

因應修正後的地方制度法明年元旦上路，新竹縣長楊文科正積極物色副縣長和副秘書長人選。他說，會優先從府內拔擢傑出、有意願的同仁出任，正廣徵意見中。而受限配套的縣府組織條例修訂後還待議會審議通過，這最快要到明年1月才有臨時會，所以新增的副縣長、副秘書長確定無法趕在明年元旦，跟新就職的數位發展處長劉奕帆、高齡長照處長許瑜庭同台亮相，預估最快明年3月才會跟鄉親見面。

考慮縣府教育局長楊郡慈、縣府新聞處長顏章聖下週一（15日）卸任，縣長楊文科已任命勞工處長蔡淑貞接棒教育局，新聞處副處長蔡宜綾和勞工處副處長湯紹堂2人各自直升處長，3人下週二就上任新職。

楊文科說，前述3個局處的新任副手，跟數位發展處、高齡長照處2名副處長，5個人選他初步都已有腹案，正進行相關作業中，統統都會在明年元旦就定位。

縣府組織擴編成24個局處後，業務量可預期將增加更多，適逢地制法修訂，讓新竹縣能新增設副縣長、副秘書長各1人，幫忙分攤副縣長陳見賢、秘書長李安妤未來的工作。

楊文科對這2名「助手」仍以內升優先來思考，除考慮拔擢現有的局處長，也把參議、簡任秘書群列入考慮。其中對新增的副縣長他特別有期待，希望這個人選在環境永續、社會公益、都市發展、產業繁榮、或教育文化方面有更多的關注和專長，以協助新竹縣展現新氣象。

新竹縣府新任新聞處長蔡宜綾（左起依序往右）、教育局長蔡淑貞、勞工處長湯紹堂，下週二上任新職。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府新聞處副處長蔡宜綾，從新聞科長一路到文化局科長後，回任新聞處服務，下週二正式接掌處長的縣政「化妝」工作。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府勞工處副處長湯紹堂將直升勞工處長。（記者黃美珠攝）

新任新竹縣府教育局長蔡淑貞原本就出身縣府教育處，歷任過代理新聞處長等工作，備受縣長楊文科倚重。（記者黃美珠攝）

