花蓮災民抗議沒編重建預算！張育萌：徐榛蔚又神隱躲去玉里祈福

光復災民代表將五大訴求遞交給副縣長顏新章，徐榛蔚本人神隱。（資料照）

馬太鞍溪堰塞湖溢流災區光復鄉仍在重建，但花蓮縣明年度總預算卻未編重建經費，500位光復鄉災民昨到花蓮縣政府及議會陳情，台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，就在同一時間，徐榛蔚又神隱躲去玉里祈福，只有副縣長顏新章出面，但面對災民血淚控訴，顏新章卻稱「一切依法辦理」。張也諷刺，怎麼在光復災區見不到縣長，災民特地跑到花蓮市，也找不到縣長？

張育萌在臉書發文指出，花蓮縣府10月中把明年度預算送到議會，總額高達401億元——整本預算書完全沒寫馬太鞍溪洪災的重建經費。10月22日，花蓮縣議會好聲好氣，請縣府重編重建經費，再把預算再送進來。結果，花蓮縣府直接擺爛，逃避民主監督，對議會要求已讀不回。10月30日，議會發函要求花蓮縣府補件，縣府當耳邊風。本週一花蓮縣議會再次發函給花蓮縣府，縣府還是假裝沒聽到——不補件就是不補件，你能拿我怎樣？

請繼續往下閱讀...

張育萌表示，昨日花蓮縣議長張峻直接在主席台上怒嗆：「花蓮今天會這麼落魄，就是因為你們這些議員，希望鄉親看在眼裡，我們國民黨就是因為這樣沉淪」。吳建志為首的國民黨團繼續護航縣府，硬要把「沒有編災區重建經費」的總預算案，用緊急動議排進大會——最後議會爆發衝突。

張育萌感嘆，最難過的是，災區的鄉親今天其實都在二樓旁聽，看到國民黨議員睜眼說瞎話，還敢理直氣壯，在二樓直接比倒讚。從議會離開後，光復和鳳林500位鄉親，開怪手載著佛祖街的土，到花蓮縣府抗議。

張育萌質疑，徐榛蔚縣長，你有看到嗎？災民是撐著拐杖、坐輪椅來抗議。世紀洪災過後兩個月，花蓮縣府「災後復原與重建」預算「一毛都不編」。由於花蓮縣長徐榛蔚又失蹤，最後只有副縣長顏新章出面。面對災民血淚控訴，顏新章像是鐵了心，只回說「一切依法辦理」。

張育萌直言，請問徐榛蔚縣長，台灣哪條法禁止你編預算讓災民重建家園？災民不遠千里從光復和鳳林，到花蓮市表達心聲。災後兩個月了，還要協尋花蓮縣長徐榛蔚嗎？怎麼在光復災區見不到縣長，災民特地跑到花蓮市，也找不到縣長？

張育萌指出，徐榛蔚跑去哪？原來她又跑去祈福了。這次是玉里高寮大橋工程，昨日工程團隊上最後一支樑，徐榛蔚又要到現場擺拍。張育萌批評，請問徐榛蔚，媒體記者都知道，災民要到花蓮市區陳情，你事前都不知道？還故意挑在今天跑到玉里，還是說，橋樑需要徐榛蔚本人開怪手才能接上？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法