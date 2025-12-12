批柯文哲炒作法庭直播、放政治煙霧彈 吳靜怡嗆：先交代金流走向

媒體人吳靜怡發文質疑，柯文哲花時間炒作法庭直播，在開庭後還高喊「賴清德比小英還糟糕！」企圖把京華城案的審判拉回政治戰場，她也直言「這不是司法攻防，而是政治煙霧彈」。（資料照）

台北地方法院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積等弊案，昨日進行提示證據程序，媒體人吳靜怡發文質疑，柯文哲花時間炒作法庭直播，在開庭後還高喊「賴清德比小英還糟糕！」企圖把京華城案的審判拉回政治戰場，她也直言「這不是司法攻防，而是政治煙霧彈」。

吳靜怡強調，問題從來不是賴清德或蔡英文，而該案11名被告中有4人已經認罪，而且全部都是市府與京華城案的關鍵人等。她也指出，柯文哲若真心要「直播透明」，不用直播講一堆書，應該先交代金流走向。

吳靜怡在臉書發文指出，柯文哲昨日開庭後高喊「賴清德比小英還糟糕！」企圖把京華城案的審判拉回政治戰場，但問題從來不是賴清德，也不是蔡英文，而是這個案件中有11名被告，其中4人已經認罪，而且全部都是市府與京華城案的關鍵人等。

吳靜怡表示，台北市前副市長彭振聲、都發局前總工程司邵琇珮、鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源，這些人不是外人，而是權責、流程緊密相連的核心人物，他們的認罪，構成檢方事證鏈中的關鍵證據，然而柯文哲沒有回應這些實質指控，反而選擇把輿論焦點導向林欽榮與蘇麗瓊，吳靜怡強調，這兩位並未認罪、也不是檢方最關鍵的指控者。

吳靜怡質疑，柯文哲若真心要「直播透明」，那就不用直播講一堆書，直接講阿北十大金流進土城，三百萬現金從哪裡來？為何能在市府辦公室騎腳踏車，就有300萬可以拿？謝國樑母親的200萬是誰拿走的？這些幾千萬現金拿去哪裡？為什麼不主動傳喚金主或其他關鍵證人？

吳靜怡提到，柯文哲上週跟黃國昌直播突破5萬人同時上線，沒想到他自己開始土城十講，只剩下1萬多，比黃國昌自己直播還要少，當初，我們以為是柯文哲需要黃國昌，沒想到，恐怕現在是柯文哲不能沒有黃國昌。

吳靜怡諷刺，當政治成為柯文哲涉嫌圖利貪污的遮羞布，那麼沉默的多數就成了最大的答案，多數人覺得柯文哲就是有貪污。吳靜怡在文末也直言，柯文哲，只要一天橘子許芷瑜不回來，不會有人相信你清清白白。

