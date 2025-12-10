助理費除罪化修法涉公益 法部建請審慎研議、自次屆實施

國民黨立委陳玉珍上週提出「立法院組織法」修法，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，對此，司法委員會臨時變更11日議程，討論「助理費除罪化」修法等相關議題。（記者劉信德攝）

立法院司法及法制委員會明（11日）將邀請法務部、審計部等單位，就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案」進行專題報告。對於國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，法務部書面報告指出，本案涉及公共利益及廉政要求，建請廣納各方意見，審慎研議；且依憲法增修條文規定，單獨增加立委報酬或待遇之規定，應自次屆起實施。

陳玉珍上週提出「立法院組織法」修法，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，甚至如何運用只要對選民負政治責任，不受貪污罪或刑法規範，遭疑有意為同黨籍立委顏寬恒涉助理費案解套，引發爭議。對此，司法委員會臨時變更11日議程，討論「助理費除罪化」修法等相關議題。

法務部書面報告指出，目前助理費之支應屬公帑，每年需編列預算，立委助理費則須經國會審查與議決。因資金來源仍屬公帑，倘欲藉由變更助理費之性質以達到事實上除罪化的效果，涉及公共利益及廉政要求，建請廣納意見，審慎研議。

法務部表示，依司法院釋字第499號解釋理由：「利益迴避乃任何公職人員行使職權均應遵守之原則」，憲法增修條文第8條：「立委之報酬或待遇，應以法律定之。除年度通案調整者外，單獨增加報酬或待遇之規定，應自次屆起實施。」

法務部提醒，將目前實務上認定非屬立委薪資的助理費，變更性質為「實質薪資之一部分」，究其實質，似屬增加立委報酬或待遇。從而，是否應依前揭憲法增修條文的規定，以及司法院釋字第499號解釋意旨，自次屆起實施，始符合我國憲法框架秩序。建請一併審酌。

立法院書面報告表示，公費助理聘用的主體為立委，亦即委員與助理間的關係是聘僱契約關係的雙方當事人；立法院依規定僅負編列預算與撥款之責，居於協助行政作業的角色，而非聘用助理的主體。

立法院指出，因此，有關公費助理的遴聘、解聘、聘用資格、薪資、工作內容、差勤管理及各項人事管理等，均屬雇主（即委員）權責，立院僅依各委員辦公室提供委員親簽的聘書及遴聘異動表等資料，代為辦理其所屬公費助理薪資核撥及勞健保加退保等相關事宜。

此外，針對國會公費助理預算編列及執行情形，審計部書面報告指出，依據立法院114年度單位預算，是於工作計畫「公費助理」編列人事費8億5203萬9000元（含公費助理酬金、獎金、加班費）、業務費366萬8000元（健康檢查費）。截至今年10月底止，「公費助理」預算執行結果，累計實現數6億8006萬餘元（占累計分配數7億1560萬餘元95.03%）。

審計部表示，倘「立法院組織法」與公費助理有關條文經修正公布，審計部當據以辦理審核事宜。

