    首頁 > 政治

    政院明拍板「人工生殖法」陳昭姿：代孕專法連個影子都沒看到

    2025/12/10 19:19 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨立委陳昭姿。（資料照）

    行政院會明日擬通過衛福部提出的「人工生殖法修正草案」，開放單身女性、女同配偶借精生子，但並未納入代理孕母相關規範。對此，民眾黨立委陳昭姿今日表示，若行政院不提出代理孕母專法，民眾黨依然會堅持在人工生殖法當中納入代理孕母相關條文，並尋求國民黨合作一起通過。

    陳昭姿指出，衛福部最初提出的版本是包含代理孕母的，但在民進黨團及一些激進團體的反對之下，衛福部迫於壓力改口代理孕母要以專法脫鉤處理。然而迄今只看到行政院將通過「閹割版」的人工生殖法，當初承諾的「代理孕母專法」連個影子都沒看到。

    陳昭姿痛批，卓榮泰內閣一騙再騙，用脫鉤處理來欺騙有代孕需求的人民，對子宮有病變的女性及男同志伴侶棄之不顧。

    「請卓榮泰去問賴清德總統當年是如何力挺代理孕母法制化並率先提案修法！」陳昭姿透露，賴總統在去年國宴及今年初於總統府接見慶賀川普就任代表團時，二度對她承諾仍然支持開放代理孕母。

    陳昭姿強調，民眾黨團的版本比行政院版更進步，不僅開放女同志配偶及單身女性使用人工生殖技術，也將代理孕母法制化，照顧到子宮有病變無法生育的女性以及男同志配偶。她強調，如行政院不提出代理孕母專法，民眾黨依然會堅持在人工生殖法當中納入代理孕母相關條文，並尋求國民黨合作一起通過。

